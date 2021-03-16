Elektrik faturalarında bilinmesi gerekenler bu programda

“Enerjiyi konuşmak için buluşuyoruz” mottosuyla YouTube, Instagram, Spotify ve iTunes üzerinden yayınlanan Sepaş Enerji Buluşmaları’nın 5. bölümünün konusu elektrik faturaları oldu. Program konuğu Sepaş Enerji Faturalandırma Müdürü Mücevher Yıldız Öztürk, faturalara dair bilinmesi gerekenleri ele alarak, enerji okuryazarlığının önemini dile getirdi.

“Elektrik faturalarımızı tanıyor muyuz?”

Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük’ün sunduğu programda Öztürk, elektrik faturalarıyla ilgili ayrıntılardan söz etti. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca fatura üzerinde yer alması zorunlu olan abonelik bilgilerini anlatan Öztürk, tüketicilerin bu verileri EPDK’nın web sitesi üzerinden kontrol edebileceğini belirtti.

Enerji tüketim bedelinde birim fiyatın EPDK tarafından belirlendiğini söyleyen Öztürk, “düzenlemeye tabi tarifeler” için fiyatların yıl boyunca 4 defa yayınlandığının altını çizdi. Kamuoyunda merak edilen “Tüketim ücretinde gündüz-akşam değişikliği bulunuyor mu?” sorusunu yanıtlayan Öztürk, tek zamanlı veya çok zamanlı tarifeye göre fiyat değişikliği olabileceğini açıklayarak, tedarikçiye bildirilerek bu tarifeler arasında seçim yapılabileceğini söyledi.

Online işlemleri kullanma çağrısı

Öztürk son olarak, elektrik faturalarını e-posta üzerinden alma çağrısında bulundu. Abonelik işlemlerinin online hizmetler aracılığıyla kolayca yapılabildiğini hatırlatan Öztürk, bilgilerini güncelleyen tüketicilerin evden çıkmaya gerek kalmadan güvenli biçimde dijital uygulamaları kullanabileceklerini söyledi.