Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 Mar 2021 - 10:28- Gündem G: 16 Mar 2021 - 10:30

Elektrik faturalarında bilinmesi gerekenler bu programda

Enerji sektörüne dair merak edilenlerin yanıtlandığı “Sepaş Enerji Buluşmaları”nda elektrik faturaları ele alındı. Programa konuk olan Sepaş Enerji Faturalandırma Müdürü Mücevher Yıldız Öztürk, elektrik faturalarında kullanıcıların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.
mask

“Enerjiyi konuşmak için buluşuyoruz” mottosuyla YouTube, Instagram, Spotify ve iTunes üzerinden yayınlanan Sepaş Enerji Buluşmaları’nın 5. bölümünün konusu elektrik faturaları oldu. Program konuğu Sepaş Enerji Faturalandırma Müdürü Mücevher Yıldız Öztürk, faturalara dair bilinmesi gerekenleri ele alarak, enerji okuryazarlığının önemini dile getirdi.

“Elektrik faturalarımızı tanıyor muyuz?”

Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük’ün sunduğu programda Öztürk, elektrik faturalarıyla ilgili ayrıntılardan söz etti. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca fatura üzerinde yer alması zorunlu olan abonelik bilgilerini anlatan Öztürk, tüketicilerin bu verileri EPDK’nın web sitesi üzerinden kontrol edebileceğini belirtti.

Enerji tüketim bedelinde birim fiyatın EPDK tarafından belirlendiğini söyleyen Öztürk, “düzenlemeye tabi tarifeler” için fiyatların yıl boyunca 4 defa yayınlandığının altını çizdi. Kamuoyunda merak edilen “Tüketim ücretinde gündüz-akşam değişikliği bulunuyor mu?” sorusunu yanıtlayan Öztürk, tek zamanlı veya çok zamanlı tarifeye göre fiyat değişikliği olabileceğini açıklayarak, tedarikçiye bildirilerek bu tarifeler arasında seçim yapılabileceğini söyledi.

Online işlemleri kullanma çağrısı

Öztürk son olarak, elektrik faturalarını e-posta üzerinden alma çağrısında bulundu. Abonelik işlemlerinin online hizmetler aracılığıyla kolayca yapılabildiğini hatırlatan Öztürk, bilgilerini güncelleyen tüketicilerin evden çıkmaya gerek kalmadan güvenli biçimde dijital uygulamaları kullanabileceklerini söyledi.

16 Mar 2021 - 10:28 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Bilim Merkezi Bilim Haftası’nda Gebze’deydi mask
Kocaeli Bilim Merkezi Bilim Haftası’nda Gebze’deydi
63 kişi hayatını kaybetti! 15 bin 503 yeni vaka mask
63 kişi hayatını kaybetti! 15 bin 503 yeni vaka
Kabine toplantısı başladı! Herkes o konuyu merak ediyor mask
Kabine toplantısı başladı! Herkes o konuyu merak ediyor
Kat karşılığı inşaat işleri yaptırılacak mask
Kat karşılığı inşaat işleri yaptırılacak
2015 model Peugeot marka D 301 Aktive tipli araç icradan satılık mask
2015 model Peugeot marka D 301 Aktive tipli araç icradan satılık
Eğitim camiasından  Aygün’e ziyaret  mask
Eğitim camiasından  Aygün’e ziyaret 
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık mask
Eskişehir Odunpazarı'nda 1068 m² arsa icradan satılık
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek" mask
Bilim Kurulu üyesinden Kocaeli açıklaması! "Kırmızıya dönecek"
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor mask
Esnaf istemedikçe Büyükşehir işleri büyütüyor
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı mask
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet mask
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı mask
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı

GALERİ

Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı mask
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
Milli Marşın yüzüncü yılı mask
Milli Marşın yüzüncü yılı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL