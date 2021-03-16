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16 Mar 2021 - 10:47- Gündem G: 16 Mar 2021 - 10:49

Vadi İzmit’te kafeterya için başvurular yarın bitiyor

Vadi İzmit Evleri’nde bulunan eşsiz manzaralı kafeteryanın satış ihalesi için başvurular yarın sona eriyor
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İzmit Belediyesinin Bektaş İnşaat ortaklığıyla hayata geçirdiği ve şehrin kalabalığından ve gürültüsünden birkaç dakika uzaklıkta sakin ve huzurlu yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evleri’nin kafeteryasının satışında son 2 gün. 49 m2 mutfak ve 19 m2 servis alanıyla birlikte toplam 292 metrekarelik kafeteryayı satın alabilmek için başvurular yarın mesai bitiminde sona erecek.

KAFETERYA SAHİBİNİ BEKLİYOR

İsteyene Körfez isteyene vadi manzaralı Vadi İzmit Evleri’nde dairelerin görücüye çıkmasının ardından kafeterya da sahibini arıyor. Market, spor kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, fitness, restoran, açık-kapalı otopark ve 462 metrekarelik aqua parkı bulunan sosyal-ticari kompleksteki kafeterya İzmit Vadi Evleri’ne ticari ve sosyal hareketlilik kazandıracak. 

İHALE PERŞEMBE GÜNÜ 

Fatih Mahallesi’nde bulunan Vadi İzmit Evleri’nde yapıların modern mimarisi, ferah ve aydınlık alanlar, ziyaretçilerinde yaşama isteği uyandırıyor. İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 18 Mart Perşembe günü saat 11.30’da yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler yarın saat 17.00’ye kadar ilgili müdürlüğe başvuru yaparak kafeteryanın sahibi olmaya çalışacak.
# İzmit, Körfez

16 Mar 2021 - 10:47 - Gündem

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