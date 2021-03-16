Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi

2016 yılında kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile taksitli satışlara genel sınırlama getiren kanunda konut satışını kapsam dışı bırakılırken, otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin taksitli satışlara genel sınırlama getiren 12/B maddesinden konut satışını kapsam dışı bırakılırken, maddeye eklenen bir fıkra ile otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

Konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı, taşıt satışları ise düzenleme kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu yönetmelikte değişiklik yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması da yeniden düzenlendi.

Buna göre, taksitlendirme süreleri; nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120,000 - 300,000 TL arasındaki taşıt satışlarında 48 ay, 300,000 TL - 750,000 TL arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750,000 TL'nin üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay olarak belirlendi.