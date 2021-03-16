MÜSİAD Kocaeli kongreye gidecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi 21. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. 19 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00’da MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesislerinde düzenlenecek programa, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve il protokolü katılım sağlayacak.
TEK ADAY
Mevcut Başkan Kadir Şahin’in tekrar aday olmayacağı 21. Olağan Genel Kurul’da, kentimizin tanınmış simalarından Renk Mağazasının sahibi, halihazırda MÜSİAD Kocaeli Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İsmail Uslu’nun tek aday olarak Yönetim Kurulu’nu oluşturacağı ifade ediliyor.
“MUHTEŞEM İSMAİL”
İlimizde ‘Muhteşem İsmail’ lakabıyla tanınan Uslu, Saraybahçe Belediye Meclis Üyeliği, İzmit Fevziye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, KOTO Meclis Başkan Vekilliği gibi görevleri yürüttü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.