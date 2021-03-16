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16 Mar 2021 - 11:34- Gündem G: 16 Mar 2021 - 11:39

MÜSİAD Kocaeli kongreye gidecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi kongreye gidecek.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi 21. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. 19 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00’da MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesislerinde düzenlenecek programa, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve il protokolü katılım sağlayacak.

TEK ADAY

Mevcut Başkan Kadir Şahin’in tekrar aday olmayacağı 21. Olağan Genel Kurul’da, kentimizin tanınmış simalarından Renk Mağazasının sahibi, halihazırda MÜSİAD Kocaeli Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İsmail Uslu’nun tek aday olarak Yönetim Kurulu’nu oluşturacağı ifade ediliyor.

“MUHTEŞEM İSMAİL”

İlimizde ‘Muhteşem İsmail’ lakabıyla tanınan Uslu, Saraybahçe Belediye Meclis Üyeliği, İzmit Fevziye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, KOTO Meclis Başkan Vekilliği gibi görevleri yürüttü.
# Kocaeli, İzmit

16 Mar 2021 - 11:34 - Gündem

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