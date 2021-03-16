Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur G. idaresindeki 41 ABH 963 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki 41 ACK 421 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Uğur G. yöntemindeki otomobil demir bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada Uğur G.’nin ismi öğrenilemeyen eşi ve 1'i bebek 2 çocuğu yaralandı. Vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
16 Mar 2021 - 11:43- Asayiş Güncelleme: 16 Mar 2021 - 11:47
2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 1'i çocuk 3 yaralı
İzmit'te iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.