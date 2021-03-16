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16 Mar 2021 - 11:51- Gündem G: 16 Mar 2021 - 11:55

Kocaeli Şehir Hastanesinin yüzde 74’ü tamamlandı

Kocaeli’de yapımı devam eden ve yüzde 74'ü tamamlanan Şehir Hastanesinin yılsonuna kadar hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit TEM Otoyolu’nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü’nün inşaatı sürüyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi’nin sağlık merkezi olacak. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 180 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanede, korona virüs nedeni ile duran ve yeniden başlayan çalışmaların yüzde 74'ü tamamlanandı. çalışmalar ocak ayında tekrar başlatılacak. Hızla devam eden çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

4 BİN 788 KİŞİNİN ÇALIŞACAĞI HASTANEDE GÜNDE 15 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLECEK

Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 124 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak. Farklı hizmetlerin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı Kocaeli Şehir Hastanesinde toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor. Laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım kapasiteleri ile bölgedeki sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltması beklenen hastanede günde bin 200’ü yatan hasta olmak üzere 15 binden fazla kişiye hizmet verilmesi amaçlanıyor.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

6 farklı hastaneden oluşan kampüsteki binada çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, hastaneye ulaşımın sağlanacağı yolların yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlandı. Ayrıca hastaneye tramvay hattıyla da ulaşım sağlanabilecek.
# Kocaeli, İzmit, çocuk

16 Mar 2021 - 11:51 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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