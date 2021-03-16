"Yerel-Sen ile bu sözleşme bitmez"

YEREL-SEN ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dördüncü oturum geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Son toplantıda YEREL-SEN tarafından bir zam önerilmiş, teklifte ilk yıl için enflasyon artı 1 puan, ikinci yıl içinde enflasyon artı 1 puanlık zam oranı teklif edilmiş ancak sendika bu zam talebini beğenmemişti. Gerçekleşen basın toplantısında Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman toplu iş sözleşmesi ile ilgili süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Yaman, görüşmeler kapsamında 33 maddede anlaşmazlık sağlandığını söyledi. Başkan Yaman, “YEREL-SEN ile bu sözleşmeler bitmez. YERELSEN yolları tıkamak için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

GÖRÜŞMELER 15 GÜN DEVAM EDECEK

Toplantıda konuşan Başkan Cemal Yaman, “Demiryol-iş Sendikası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ULAŞIMPARK A.Ş. işyerinde 905 işçiyi kapsayan II.Dönem Toplu-iş sözleşme görüşmeleri 13 Ocak 2021 tarihinde yapılan ilk toplantı ile başlamış yapılan 4 oturum sonucunda mevcut sözleşmenin 66 maddesinden 33 maddesi üzerinde anlaşmazlık zaptı tutulmuştur. Yasal sürenin dolması ile birlikte sendikamızın 6356 sayılı yasasının 49.maddesine göre tek taraflı uyuşmazlık zaptı tutularak resmi makama iletmiştir. Toplu-iş sözleşme görüşmeleri yasanın 50. maddesi gereği arabulucu tespit edilerek görüşmeler 15 gün daha devam edecektir.

HİZMETLERİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Demiryol-iş sendikası olarak yasalardan gelen yetkilerimiz çerçevesinde çalışanların ve üyelerimizin haklarını korumak, geliştirmek asli görevimiz olduğu bilincindeyiz. Sendikamız bu güne kadar yaptığı sorumlu sendikacılık mücadelesi ülkemizin birliğine katkı sağlamak, işyerimizde hizmetin kalitesini yükseltmek ve çalışanların acımasız enflasyon karşısında alım güçlerini daha ileriye taşımak, sosyal ve idari maddelerde gelişimini sağlamaktır.

ÖNEMLİ VE NİTELİKLİ İŞ

UlaşımPark çalışanlarımızın yaptıkları işin ne kadar önemli ve nitelikli bir iş olduğu ortadadır. Bir yıldan beri pandemi döneminde bunun önemi daha iyi anlaşılmıştır. Canını hiçe sayarak her gün yüzlerce insan ile irtibatlı bir şekilde ulaşım hizmetini kimse küçümsememelidir. Sağlık çalışanlarımızdan sonra en tehlikeli ve sorumlu mesleğin taşımacılıkta görev yapan şoförlerimiz, temizlik, güvenlik, terminal ve bakım çalışanlarımızdır.

YETERLİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Kocaeli ulaşım çalışanları yaptıkları hizmetin karşılığım almaları en tabi haklarıdır. UlaşımPark işçilerinin mevcut ücretlerine baktığımızda, yeterli olmadığını görüyoruz. Ulaşım hizmeti gelişmiş ülkelerde halkın devletten beklediği en önemli bir sosyal hizmettir. Pandemi döneminde ve diğer dönemlerde kamuda ulaşım uygulamalarına baktığımızda birçok kesim ücretten muaf tutulmuştur, buna rağmen UlaşımPark A.Ş. zarar eden bir kurum değildir. Çalışanların hakları üzerinden kar-zarar hesabı yapılmamalıdır, ayrıca Ulaşım hizmetleri Belediye ve merkezi yönetimlerce desteklenmelidir.

PARASAL VE İDARİ MADDE

Görüşmelerimizde 33 madde üzerinde anlaşmazlık mevcuttur. Bunların birçoğu sözleşmenin omurgası diyeceğimiz parasal ve idari maddelerdir. Tarafımıza teklif edilen ücret 2021-2022 yılları için, Enflasyon+l puandır. Sosyal maddelerde ise sadece enflasyon artışı teklifi verilmiştir. Sendika olarak bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Sadece 2020 yılı enflasyonundan doğan % 3,6 alacağımız vardır. Bunun üzerine yevmiyelerde iyileşme daha sonra enflasyon ve refah artışı talebimizdir. İkramiye, yeni sosyal haklar, çalışma saatinin 40 saat'e düşürülmesi, kapsamın genişletilmesi vazgeçmeyeceğimiz taleplerimizdir. UlaşımPark çalışanlarının yaptığı nitelikli iş, ülkemizde yaşanan enflasyon ve alım gücümüzün göz önüne alınarak, yetkililerin toplu-iş sözleşmesinin masada bitirilmesi yönünde katkılarını bekliyoruz.

YERELSEN’İN AYIBI

Mutlu şehir mutlu insan Kocaeli’nin sloganı. İdarecilerimizin söylemi bu. Kocaeli’de tüm UlaşımPark çalışanları birer Tahir Büyükakın’dır. YEREL-SEN ile bu sözleşmeler bitmez. YEREL-SEN yolları tıkamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Toplantı istiyoruz. Başka yerdeyiz diyorlar. Biz iyiyi de kötüyü de açık açık söyleyen bir sendikayız. 66 maddeden 33 madde geçti 33 geçti. Bu işveren ve YEREL-SEN’in ayıbıdır. Parasal maddelerin hiçbirinden teklif alamadık. 5. Toplantıda bize enflasyon artı 1 puan verdiler. Bizim sözleşme sürecinde 60 gün doldu. Şimdi arabulucu bulmamız gerekiyor. Biz tek taraflı uyuşmazlık zaptı tuttuk bakanlığa gönderdik.

MASADA BİTMESİNİ İSTİYORUZ

Biz bu sözleşmenin masada bitmesini istiyoruz. Çünkü masada biterse herkes mutlu olur. Çalışanlarımız büyük rahatsız. Arkadaşlarımızın bize yürüyün dediği yerde biz devam edeceğiz. Görüşmeye her an hazırız. Süreci şeffaf bir şekilde anlattım” ifade etti.