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16 Mar 2021 - 16:07- Gündem G: 16 Mar 2021 - 16:11

Su zammı genel kurulda 3 ay ertelendi

İSU Olağanüstü Genel Kurulunda su zammının 3 ay daha ertelenmesine karar verildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Olağanüstü Genel Kurulu bugün Kocaeli Kongre Merkezinde olağanüstü şekilde toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda su zammının 3 ay daha ertelenmesine karar verildi. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan toplantıda İSU Genel Müdürü vatandaşlara seslendi.

“54 MİLYON LİRA VATANDAŞLARA KATKI SAĞLAMIŞTIK”

Karar sonrası konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık “Başkanımızın talimatları üzerine nasıl katkı sağlarız diye çalışma yürüttük. Geçen sene 6. Ayda 2021 Ocak ayında aylık TÜFE uygulamasına geçilecekti. Geçtiğimiz Aralık’ta yapılan genel kurulda 3 ay boyunca bu uygulamayı erteledik. Vatandaşlara bununla yaklaşık 54 milyon lira katkı sağladık. İş yerleri için de bir çalışma yaptık. TÜFE artışlarının 3 ay daha ertelenmesini takdirlerinize sunuyoruz. İş yerlerinde kademe uygulamamız yok. Esnafımıza destek olmak adına kademe uygulamasına geçelim dedik. Yaklaşık 61 bin abonemiz var. Esnafımızın yüzde 84’ü bu kademe uygulamasından faydalanacak” dedi

“125 MİLYONLUK KATKI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Sağlık konuşmasının devamında “Esnafımıza yüzde 44 indirim yapmış olacağız birinci kademede. 2. Kademede de yüzde 15 gibi bir indirim olacak. İkinci 3 ayda da 54 milyon liralık bir katkı yapılacak. Esnafa yapılacak olan bu kademe uygulamasıyla 17 milyon liralık destek vereceğiz. Toplamda 125 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Yuvacık’ta yüzde 60 seviyesindeyiz. Namazgah Barajı da yüzde 72 seviyesinde. Orayı da 14 milyon küp su seviyesinde tutmaya çalışıyoruz” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir, destek

16 Mar 2021 - 16:07 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Cenk Cemil - Su zammının ertelenmesi de biz vatandaşları kara kara düşündürüyor ! Çünkü,ertelenen zamlar ileride katmerli bir şekilde faturalara yansıtılırsa bu ertelemelerin hiç bir kıymet-i harbiyesi kalmaz ! Şu anki uygulanan 9 tona kadar 2.58 TL. ve 9 tonun üzerindeki 2. kademe fiyatı olan 4.71 TL. zaten yeteri kadar bel büküyor ! 35 ton su kullanan bir abone ne yandan baksan Su Bedeli+ATık Su Bedeli+KDV+ÇTV = 250 TL'. yi buluyor... 35 Ton su bedeli 250 TL. Olunca ton başına 7,14 TL. ödemiş oluyorsunuz ! 3 yıl hiç zam yapılmasa bu fiyat ancak normal kabul edilebilir diye düşünüyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 16:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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