Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Olağanüstü Genel Kurulu bugün Kocaeli Kongre Merkezinde olağanüstü şekilde toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda su zammının 3 ay daha ertelenmesine karar verildi. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan toplantıda İSU Genel Müdürü vatandaşlara seslendi.

“54 MİLYON LİRA VATANDAŞLARA KATKI SAĞLAMIŞTIK”

Karar sonrası konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık “Başkanımızın talimatları üzerine nasıl katkı sağlarız diye çalışma yürüttük. Geçen sene 6. Ayda 2021 Ocak ayında aylık TÜFE uygulamasına geçilecekti. Geçtiğimiz Aralık’ta yapılan genel kurulda 3 ay boyunca bu uygulamayı erteledik. Vatandaşlara bununla yaklaşık 54 milyon lira katkı sağladık. İş yerleri için de bir çalışma yaptık. TÜFE artışlarının 3 ay daha ertelenmesini takdirlerinize sunuyoruz. İş yerlerinde kademe uygulamamız yok. Esnafımıza destek olmak adına kademe uygulamasına geçelim dedik. Yaklaşık 61 bin abonemiz var. Esnafımızın yüzde 84’ü bu kademe uygulamasından faydalanacak” dedi

“125 MİLYONLUK KATKI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Sağlık konuşmasının devamında “Esnafımıza yüzde 44 indirim yapmış olacağız birinci kademede. 2. Kademede de yüzde 15 gibi bir indirim olacak. İkinci 3 ayda da 54 milyon liralık bir katkı yapılacak. Esnafa yapılacak olan bu kademe uygulamasıyla 17 milyon liralık destek vereceğiz. Toplamda 125 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Yuvacık’ta yüzde 60 seviyesindeyiz. Namazgah Barajı da yüzde 72 seviyesinde. Orayı da 14 milyon küp su seviyesinde tutmaya çalışıyoruz” dedi.