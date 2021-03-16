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16 Mar 2021 - 16:12- Gündem G: 16 Mar 2021 - 16:14

Büyükşehir’den “İstiklal Yolunda Çanakkale” programı

Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 17 Mart Çarşamba günü sosyal medya üzerinden anlamlı bir program düzenleyecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve İstiklal Marşının Kabulü dolayısıyla 17 Mart Çarşamba günü “Çanakkale’den İstiklale Bağımsızlık Destanı” temalı bir program düzenleyecek. Anlamlı programda Çanakkale Savaşı’nda milletimizin azmini ve kahramanlıklarını öğrencilere anlatmanın yanı sıra “millet olarak aidiyetimizin, değerler manzumemizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nın önemi vurgulanacak.

UĞUR IŞILAK VE SERDAR TUNCER KATILACAK

Çanakkale şehitlerini anma kapsamında yapılacak programa sanatçı Uğur Işılak ve yazar Serdar Tuncer katılım sağlayacak. 17 Mart 2021 tarihinde saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde canlı yayınla gerçekleştirilecek programda Uğur Işılak, Mehmet Akif Ersoy’un bestelenen şiirlerini seslendirecek.

SOSYAL MEDYA’DA CANLI YAYIN VERİLECEK

Program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi YouTube sosyal medya adreslerinden ve yerel televizyon kanallarından canlı yayınlanacak. Pandemi tedbirleri nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programa katılımcı alınmayacak.

# Kocaeli, Büyükşehir

16 Mar 2021 - 16:12 - Gündem

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