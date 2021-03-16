Büyükşehir’den “İstiklal Yolunda Çanakkale” programı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve İstiklal Marşının Kabulü dolayısıyla 17 Mart Çarşamba günü “Çanakkale’den İstiklale Bağımsızlık Destanı” temalı bir program düzenleyecek. Anlamlı programda Çanakkale Savaşı’nda milletimizin azmini ve kahramanlıklarını öğrencilere anlatmanın yanı sıra “millet olarak aidiyetimizin, değerler manzumemizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nın önemi vurgulanacak.
UĞUR IŞILAK VE SERDAR TUNCER KATILACAK
Çanakkale şehitlerini anma kapsamında yapılacak programa sanatçı Uğur Işılak ve yazar Serdar Tuncer katılım sağlayacak. 17 Mart 2021 tarihinde saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde canlı yayınla gerçekleştirilecek programda Uğur Işılak, Mehmet Akif Ersoy’un bestelenen şiirlerini seslendirecek.
SOSYAL MEDYA’DA CANLI YAYIN VERİLECEK
Program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi YouTube sosyal medya adreslerinden ve yerel televizyon kanallarından canlı yayınlanacak. Pandemi tedbirleri nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programa katılımcı alınmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.