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16 Mar 2021 - 16:20- Siyaset G: 16 Mar 2021 - 16:22

"Erdoğan işçi ve emekçilere kulaklarını tıkamıştır"

EMEP Körfez İlçe Örgütü Ekonomik Reform Paketi hakkında açıklamalarda bulundu

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ekonomik Reform Paketi'ni açıklaması üzerine Emek Partisi Körfez İlçe Örgütü de açıklamalarda bulundu. EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz  açıklamasında Kocaeli’de 1 yıl içerisinde on binlerce insanın işsiz kaldığı, ilin işsizlik oranının %13.8 ile Türkiye genelinin üstünde seyrettiğini belirterek,"Bu paketi hazırlarken “özel sektörü dinledik” diyen Erdoğan bir kez daha işçi ve emekçilere kulaklarını tıkamıştır" dedi.

"GENÇ İŞSİZLİĞE DAİR SOMUT ÖNERİ YOK"

Korkmaz açıklamlarında,"Yaşadığımız şehir Kocaeli’de Türkiye’nin küçük bir aynası olmaya devam etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 1 yıl içerisinde 310 şirketin kapandığı Kocaelide on binlerce insan işsiz kalmış, ilin işsizlik oranı %13,8 ile Türkiye geneli işsizlik oranının üstünde seyretmektedir.  Pandemi ile birlikte patronların elinde bir silaha dönen kod 29 ile işten atılan yüzlerce emekçi her gün açlıkla boğuşur hale gelirken, gençlere iş beğenmedikleri için işsiz kaldıklarını söyleyen iktidar ortaya koyduğu bu pakette genç işsizliğe dair de herhangi bir somut öneri sunmamıştır.

"YAPISAL ÇÖZÜMLER ORTAYA KOYMAMIŞTIR"

Ekonomik kriz koşullarında kadınları evinin mutfağına hapseden ve hepsini evinde birer ekonomi bakanına dönüştüren iktidar, toplumun yarısını oluşturan kadınların işsizliğine dair de tek bir kelime etmezken enflasyonun nasıl düşürüleceğine dair de yapısal çözümler ortaya koyamamıştır. Pandemi döneminde büyük sermayedarlara teşvik adı altında kolaylıklar sağlayan hükümet esnafların kepenk kapatmasına dair de yalnızca vergi ertelemesinde bulunmuştur.

"ERDOĞAN EMEKÇİLERE KULAKLARINI TIKADI"

Disk- Ar araştırma rakamlarına göre açlık  sınırının 2.584 TL olduğu ülkemizde, 19 yılda açlık sınırı 6,5 kat artmıştır. 19 yıllık ekonomi yönetiminden işçi ve emekçilere ödenemeyen faturalar, biriken borçlar kalmıştır. Emek Partisi olarak bir kez daha sormak isteriz, ekonomik sıkıntıyı en derinden yaşayan kesimler olan işçiler, işsizler, emekliler, kadınlar, gençler,esnaflar için tek bir somut öneri ve yol haritası sunamayan iktidar, bu reform paketini kimler için çıkarmıştır? Sorunun cevabı paketin içerisinde gizlidir: Bu paketi hazırlarken "özel sektörü dinledik” diyen Erdoğan bir kez daha işçi ve emekçilere kulaklarını tıkamıştır" dedi.
# Kocaeli, Körfez

16 Mar 2021 - 16:20 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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