Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da tercümanlık yapan Filistinli Abdullah Malheresh (25) arkadaşları ile birlikte Kartepe Maşukiye bölgesine geldi. Malheresh, gezmek için bindiği ATV’nin devrilmesi neticesinde yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Malheresh, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul’da ikamet eden Malheresh’in vefatını öğrenen yakınları üzüntüye boğuldu. Malheresh’in cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 Mar 2021 - 17:08- Asayiş Güncelleme: 16 Mar 2021 - 17:10
ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü
Kartepe'de arkadaşlarıyla gezmek için bindiği ATV’nin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan Filistin uyruklu Abdullah Malheresh hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.