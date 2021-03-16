İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde birçok partilisini işe yerleştiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü üniversiteden yeni mezun olan kızı İlayda Ünlü’yü de Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde işe soktu. İlayda’nın yanı sıra Ünlü’nün damadı olan İlker Rodoplu’nun da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU’da çalıştığı öğrenildi.

AKP’DE TUNA, MHP’DE ÜNLÜ

Ünlü’nün kızını Büyükşehir Belediyesinde işe yerleştirmesi olayını, “AKP’li ve MHP’li yöneticilerin çocukları belediyeye kapak atıyor” başlığı ile bugün gazetemizin manşetine taşıdık. Yine gazetemizin 7 Ocak tarihli baskısında 3 çocuğunu da belediyelerde işe sokan AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’yı manşete taşımıştık. AKP’li ve MHP’li isimlerin çocuklarının kolaylıkla belediyelerde işe girmesine tepkiler dinmiyor. İlimizin siyasi parti il başkanları da yakınlarını torpille işe alan AKP ve MHP’li yöneticilerle ilgili gazetemize konuştu.

“ETİK BULMUYORUM”

CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, “Aydın Bey’in kızı hangi şartlarda işe alınmış bilemiyorum. Konuya hakim değilim. Birinci dereceden akrabanın işe alınmasını etik bulmuyorum. Tercih kendilerinin ve belediye başkanlarınındır. Ben kendimi evladımı belediyede işe sokturmam. Halkın sorunları var. Adam öğretmen, evinin yolunun yapılmasını istiyor hakkında soruşturma açılıyor, biz hala torpil olaylarını tartışıyoruz. Benim evladıma kadar dışarda bekleyen bir sürü insan var. Artık kendi örgütü ile kendisi münazara edecektir” dedi.

“MUTFAKTA YANGIN VARKEN…”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Benim akrabam daha önceden İzmit Belediyesi’ne müracaat etmiş. Kendisi mimar. Belediyede ihtiyaç olduğu için başvuruda bulunmuş. Görüşmeye gitmeden önce beni aradı, çağırdılar dedi. Ben ona gitme dedim. Bir gün sonra, gitmeyeceğini söyledi. Ben referans olmadığım halde engel oldum. Kesinlikle etik bulmuyorum. Kocaeli’de birinci derece akrabalarımı işe sokarsam kendi tabanımıza anlatamayız. Mutfakta yangın varken önce ailem demem” dedi.

“BİLMEDİKLERİMİZ DAHA ÇOK”

HDP İl Başkanı Mehmet Selim Akboğa, “Biz de bu parti olarak bu durumu dillendiriyoruz. Devlet kurumlarına bir şirketmiş gibi kendi yandaşlarını yerleştiriyorlar. Devlet dairelerinde çalışmak herkesin, her vatandaşın hakkıdır. Biz parti olarak bu durumu kabul etmiyoruz. İşe yerleştirilen yakın akrabalardan bilmediklerimiz daha çok. AKP iktidarının 19 yıl içerisinde üniversiteler açmakla övündü. Her yıl binlerce mezun işsiz ekleniyor hanelere. Ama ilkokul mezunları belediyelerde işe yerleştiriliyor” dedi.

“BU İSİMLERLE SINIRLI DEĞİL”

SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Bu Türkiye’de her zaman vardı ama bu son iktidar döneminde olduğu kadar olmamıştı. Sadece zikrettiğimiz isimler ile sınırlı değil bu torpil olayları. Birçok isimleri görüyoruz, duyuyoruz. Fırsat eşitliği açısından kesinlikle doğru değil. Fırsat eşitliğini sağlamak, liyakat ölçüsünde davranılması gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye’de siyaset anlayışını oluşturmakta gayret etmeliyiz. Bu uğurda parti olarak mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.

“CİDDİ ADALETSİZLİK”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Herkes liyakatına göre işe alınmalı. Siyasiler, hele iktidar partisinde ve ortağıysanız buna dikkat etmelisiniz. Her yıl binlerce genci yurt dışına beyin göçü veriyoruz. Dayın varsa işin rahat. Nitelikli insanları ülkeyi terk ediyor. Gençlerimiz büyük şirketlerde çok düşük ücretlere çalıştırılıyorlar. Büyükşehir kadrolarına bakın, çok ciddi adaletsizlikler var. Bu bir hastalıktır. Ehliyeti liyakati varsa çalışsın, ama torpil ilişkileri ile istihdamı doğru bulmuyoruz. Milliyetçilik bu gençlere sahip çıkmaktır” dedi.

“TÜM PARTİLERDEN ALMALILAR”

BBP İl Başkanı Remzi Kaya, “İl başkanlarını ayırmak istemiyorum. Sadece iktidar partisinin kendi yakınlarını işe almasını doğru bulmuyorum. Bütün siyasi partilerden işe alınma olmalı. İl başkanının kızı belediyede işe girmiş olabilir, onlar da Kocaeli’nin çocuğu işe başlayabilir. MHP İl Başkanının kızı başlayabiliyorsa diğer vatandaşların da çalışabilmesi gerekiyor. Sadece iktidar partisinin yakını alınıp diğerleri işe alınıyorsa sıkıntı oradan doğabilir” dedi.

“BELEDİYENİN YETKİSİ OLMAMALI”

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Hoş değil. Aslında bu işin düzene girmesi için belediyelerin işe alma yetkisi olmaması lazım. Mutlaka deliniyor kuralları. Maalesef siyasi partilere destek verenler seçimler sonrası iş için büyük bir baskı yapıyor. Bu İzmit’te de Büyükşehir’de de geçerli. Belki belediye başkanları zor durumlarda kalabiliyor. Bunun kökten çözümü belediyelerin adam alma yetkisi olmaması. Özel bir yere devredilebilir, insan kaynakları firmaları olabilir. Ne belediye başkanları zan altında kalır, ne de adam kayırmak kolay olur” dedi.

“BİR BİZ BECEREMEDİK”

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Onların çocukları da bu ülkenin evlatları. Mutlaka bir yerlerde işe girecekler. Bu sınırlı olmalı. Onların suçu babalarının il başkanı olması olmamalı ama suyunun çıkarılmaması lazım. Yıllardır politikanın içindeyiz. Her iktidara gelen yakınlarını işe yerleştirdi. Bir tek biz DSP olarak beceremedik. Ecevit dedi ki hak eden hak ettiği yere girecek. Bir tane adam yerleştiremedik. Sitem olarak söylüyorum. Güç kimde ise kendi yakınlarını alıyorlar. Diğer insanlara fırsat kalmıyor. Fatma Hanım da Genel Müdür atıyor, görevli atıyor kendine yakın olanı atıyor. Artık yadırgamıyoruz” dedi.

“VATANDAŞA KARŞI SORUMLULUK YOK”

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan ise, “Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. İktidar partisi veya iktidar ortağının yakın akrabalarını çeşitli pozisyonlara getirmeleri doğru değil. Esas olması gereken liyakattir. Kamu kurumları ve belediyeler siyasilerin kendi akrabalarını işe yerleştirdiği kurumlar değil. Siz iktidarsanız kendi yakınlarınızı işe yerleştirirken iki kez düşünmek gerekir. Görülüyor ki yurttaşa karşı bir sorumluluk duymuyorlar. Bu örnekler tek değil. Olması gereken bu kişilerin istifa etmesi” dedi.

“YAPILAN VİCDANSIZLIK”

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Benim 3 tane oğlum var, hiçbirini belediye başkanı iken belediyeye almadım. Önce yoksul olanı işe koymak lazım. Bütün müsteşarlıklar, bakanlıklar akrabalarla dolu. İktidar partisi ve küçük ortağı bu işi götürüyor. Bütün kadroları doldurdular. Bunlar yanlıştır, vicdansızlıktır. Söze gelince mangalda kül bırakmazlar haktan bahsederler. Önce mağdur kimse onu işe almalı. Her evden bir kişiyi işe koydum belediye başkanıyken. Paylaşımda adil olmak lazımdır. Bunun hesabını bu tarafta da öbür tarafta da veremezler” dedi.

“BİZ NEPOTİZMİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ise en kısa açıklamayı yapan il başkanı oldu. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Biz nepotizmi doğru bulmuyoruz. Nepotizm akraba ayrımcılığı anlamına geliyor. Biz parti olarak da bu durumun karşısındayız. Etik bir davranış şekli değil” şeklinde konuştu.