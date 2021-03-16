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16 Mar 2021 - 17:16- Asayiş G: 16 Mar 2021 - 17:20

Palu davasının kilit ismi açlık grevine başladı

Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen kararın bozulması sonrasında yeniden hakim karşısına çıkan Palu ailesinden Havva Palu tahliye edildi. Davada suçlamaları reddeden Tuncer Ustael ise açlık grevine başladığını söyledi.
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Körfez'de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar Hakim karşısına çıktı.  Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, SEGBİS ile katılırken, Tuncer Ustael, Fatih Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu ise salonda hazır bulundu.

"AÇLIK GREVİNE GİRDİM"

Duruşmaya Halsiz ve durumunun kötü olduğu görülen Tuncer Ustael yaptığı savunmasında, "Açlık grevindeyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allaha havale ediyorum" dedi.

HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve pandemi nedeniyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

# Kocaeli, Körfez

16 Mar 2021 - 17:16 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Körfezli - havva palu denilen kadın damadınla ilişki yasamıs, torununu kızını öldürmelerine göz yummus yıllarca yalan söleyip gercegi gizlemiş ruh hastasının teki , bunu da saldınız , hepsini salın sayın hakimler , nasıl olsa olan sizin cocuklarınıza olmuyor dimi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 17:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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