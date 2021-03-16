İzmit Belediyesi Yeşilova’nın kaldırımlarını yeniliyor

İzmit Belediyesi, kentin çeşitli noktalarındaki eksiklikleri tespit ederek beton yol, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla İzmitliler’in refahını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi ile muhtelif cadde ve sokaklarda ‘’Baskı Beton Kaldırım ve Saha Betonu Yapım İşi’’ ihalesi yapacak olan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihaleyi elektronik ortamda yapacak.
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19 Mart Cuma günü saat 10.30’da EKAP üzerinden gerçekleştirilecek olan ’Baskı Beton Kaldırım ve Saha Betonu Yapım İşi’’ ihalesi sonrası eskimiş ve tahrip olmuş beton kaldırımlar sökülerek yerine yenisi yapılacaktır. Yeşilova Mahallesi’ni daha modern bir görünüme kavuşturacak olan İzmit Belediyesi, kentin her yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.