Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Buna göre geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan iller; Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova, Iğdır, Konya, Kastamonu, Kayseri ve Çanakkale oldu. Geçen Haftaya göre vaka sayısında en çok düşüş gören illerse Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Bartın, Siirt ve Artvin oldu.
BAKAN KOCA’DAN TEDBİR UYARISI
Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Koca şu ifadeleri kullandı; “Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.