"Trafik kazalarına engel olun"

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz trafik sıkışıklığından şikayet etti. Okurumuz konuyla ilgili olarak, " Her akşam ters yönden gelen araçlar trafik sıkışıklığına yol açmakta. Gölcük yolundan gelen araçlar trafik sıkışık olduğunda yan yola girerek trafiği daha beter hala getirmekte. Dubaları daha uzun yapmak kazalara engel olacaktır" ifadelerini kullandı.