Gazetemizin yazarlarından Kamil Çöpür'ün kızı ve torunu koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çöpür, "Korona, sonunda bizim kapımızı da çaldı. Kızım ve torunum koronaya yakalandı. Dua edin demiyorum, kendinizi koruyun diyorum. Sağlıklı günler dileğiyle..." ifadelerini kullandı