Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 41 FP 609 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde olan Cengiz Ö.’ye ait olduğu öğrenilen 41 HT 506 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Metin A. araç içerisinde sıkıştı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.