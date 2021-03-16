Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 41 FP 609 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde olan Cengiz Ö.’ye ait olduğu öğrenilen 41 HT 506 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Metin A. araç içerisinde sıkıştı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.
16 Mar 2021 - 22:53- Asayiş Güncelleme: 16 Mar 2021 - 23:35
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Kartepe Köseköy’de kontrolden çıkarak park halindeki kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
16 Mar 2021 - 22:53 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.