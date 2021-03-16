31 Mart Yerel Seçimleri 2019 Kocaeli Büyükşehir adayı Ersoy Kandemir, İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Valiliği Kompleksinde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü binasında saat 15.45’de meydana gelen olayda, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile görüşmek amacıyla müdürlük binasına girdi. Pehlevan ile görüşmek için uzun bir süre beklemekte olan Kandemir, otopark alanına indi. Burada Kocaeli İl Sağlık Müdür Yardımcısı Coşkun Güler ile karşılaşan Kandemir’in iddiasına göre, Güler ağza alınmayacak sözlerle küfür ederek tehditler savurdu. İkili arasında yaşanan tartışma Güler’in odasında devam etti. Kandemir’in iddiasına göre Güler makam odasının kapısını kilitleyerek yumruk ve tekmelerle saldırmaya çalıştı.

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İkili arasında yaşanan arbedede Güler kilitlediği kapıyı açarak yardım istedi. Binadaki diğer görevliler ikili arasında yaşanan kavgaya müdahale ederek ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek ikiliyi ayırdı. Ardından Kandemir ve Güler polis tarafından kontrol amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra ikili karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. İki isim Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine giderek ifade verdi. Güler, poliste verdiği ifadesinde Kandemir’le daha rahat sohbet etmek için makam odasını kilitlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.