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17 Mar 2021 - 09:44- Gündem G: 17 Mar 2021 - 09:45

Büyükakın; Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin ebedi varlığının sembolüdür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü yaptığı bir basın açıklamasıyla kutladı. Me...
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü yaptığı bir basın açıklamasıyla kutladı. Mehmetçiğin canıyla ve kanıyla tarihe yazılan bu muhteşem zaferin Türk milletinin yüreğinde hala ilk günkü coşkuyla yaşandığını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Çanakkale Zaferi, bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın yegâne sembolüdür’’ dedi.

Çanakkale Zaferinin; imanın, inancın, fedakârlığın ve Türk milletinin bağımsızlık sevdasının dosta düşmana ilan edildiği kutlu bir zafer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Çanakkale Zaferi, çağları aşan, nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık destanıdır. Tarih boyunca yurdumuza, her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatan topraklarımıza kast etmek isteyenler oldu. Bu millet Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da düşmana karşı direndi ve o mübarek sancağın yere düşmesine izin vermedi. Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin bıraktığı mirastır. Bugün ülkemiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde huzur, emniyet ve barış içerisindedir’’ dedi.

Çanakkale Zaferi’nin aynı zamanda Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını ve liderliğini ortaya koyduğu bir savaş meydanı olduğunu da ifade eden Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Tarihte eşine benzerine rastlanmayan bu büyük destanı; vatanın ve milletin bekası için hiç düşünmeden canlarını feda eden yüzbinlerce kahraman kanlarıyla yazmıştır. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ dizelerini yazdıran bu kahramanlık, dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ diye haykırmıştır. Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kınalı kuzular, bir milletin küllerinden tekrar dirilişinin şanlı hikâyesini yazmıştır. Çanakkale’de düşman ordusu cihanı yıkacak bir askeri güce sahip olmasına rağmen, Türk askerinin imanını yıkamamış, şanlı ordumuzun direnişi karşısında tarihin en büyük yenilgilerinden birine uğramıştır. Kendilerinden kat kat büyük savaş silahlarına sahip bir orduya, kendilerinden kat kat fazla sayıdaki düşman askerine karşı kahramanca direnen Mehmetçiğimiz, dünyaya şöyle seslenmiştir; Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir, eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir…’’

‘’Çanakkale Zaferi, ölüme gözünü kırpmadan giden, adeta ölümü öldüren Mehmetçiğimizin o tertemiz kanıyla yazdığı bir destandır’’ diyen Başkan Büyükakın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; ‘’Çanakkale Zaferi, bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Türk Milleti, vatan sevgisinin en müstesna ve muhteşem ifadesi olan Çanakkale Zaferi’ni her zaman aynı coşkuyla yüreğinde yaşamıştır. Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin bir ve bütün olduğunun dünyaya ilanıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun.”

# Kocaeli, Büyükşehir

17 Mar 2021 - 09:44 - Gündem

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