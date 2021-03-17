Muhtar Yılmaz’dan Hürriyet’e  engelsiz merdiven teşekkürü

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Serdar Mahallesi Karagöz Sokak’ta engelli vatandaşların iniş-çıkışlarda kullanması için demirden rampa isteyen mahallelinin talebini geliştirdi. İzmit Belediyesi, engelli rampasının yanı sıra bölgeyi engelli vatandaşlara uygun olarak sosyal yaşam alanına döndürmek için kapsamlı proje hazırlayarak uygulamaya başladı. Yürütülen çalışmayla ilgili Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

TALEBİ BAŞKANIMIZA İLETTİK

Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, “Mahallemiz Kocaeli’nin en çok okuluna sahip. Tramvay hattının da son durağının bu bölgeye yapılması mahallemizi çok hareketlendirdi. Bundan dolayı vatandaşlarımızın demir rampa yapılmasıyla ilgili talepleri vardı. Biz de bu talebi belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ilettik.” sözleriyle taleplerini anlattı.

ONLAR EN İYİSİNE LAYIKTIR

Projenin çok kısa bir süre sonra bitmesini beklediğini aktaran muhtar Yılmaz, “Biz burada sadece bir engelli rampası yapılmasını istiyorduk. Başkanımıza bunu iletince kendisi bize, ‘Muhtarım söz konusu engelli ve çocuklarsa onlar en iyisine layıktır. Biz buraya arkadaşlarla bir proje çalışalım, en iyisini yapalım’ dedi. Dezavantajlı vatandaşlarımız bizim en değerlilerimizdir. Onlar için yaptığı hizmetlerden ötürü Fatma Başkanımıza ve Fen İşleri ekibine şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” dedi.



ERKEN BİTMESİ BEKLENİYOR

Toplamda 800 metrekare alanda projelendirilerek ihale edilen Engelsiz Merdiven Projesi’nin startı 22 Ocak’ta verildi. Projeyi geliştiren İzmit Belediyesi, içerisinde dezavantajlı vatandaşlarımız için 100 metre uzunluğunda yürüyüş rampası, engelli ve engelsiz çocukların birlikte kullanabileceği engelsiz salıncağın bulanacağı bir sosyal alan yapıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak tasarruf sağlayan İzmit Belediyesi bu projede de güneş enerjili aydınlatma sistemi kullanacak. 22 Nisan’da bitmesi planlanan Engelsiz Merdiven Projesinin süresinden yaklaşık iki hafta önce tamamlanması öngörülüyor.