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17 Mar 2021 - 09:48- Eğitim G: 17 Mar 2021 - 09:49

Bilgi Köprüsünde bahara merhaba

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokakta faaliyet gösteren çift yabancı dil eğitimli Bilgi Köprüsü Kids Anaokulunda baharın gelişi birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

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4 ve 5 yaş sınıflarının Okul Bahçesinde gerçekleştirdiği Bahara Merhaba etkinliği neşeli bir o kadar eğiticiydi.. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde baharın gelişini kutlarken doğada oluşan değişiklikleri ağaçların çiçek açışını gözlemleyip inceleme fırsatı buldu. Bahçedeki bitkiler büyüteç yardımıyla çocukların ilgi odağı olurken Renklerin Dansı müziği eşliğinde bahar şarkıları da söylendi.

DOĞAYA VE YEŞİLE SAYGI

İlkbaharın gelişini kutlayan çocuklara ayrıca doğal alanları korumamız gerektiği yeşili ve doğaya saygının önemli olduğu insanlar ve doğada yaşayan bütün canlılar için bunun gerekliliği bilgisi de verildi.

17 Mar 2021 - 09:48 - Eğitim

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