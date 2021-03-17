Bilgi Köprüsünde bahara merhaba

4 ve 5 yaş sınıflarının Okul Bahçesinde gerçekleştirdiği Bahara Merhaba etkinliği neşeli bir o kadar eğiticiydi.. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde baharın gelişini kutlarken doğada oluşan değişiklikleri ağaçların çiçek açışını gözlemleyip inceleme fırsatı buldu. Bahçedeki bitkiler büyüteç yardımıyla çocukların ilgi odağı olurken Renklerin Dansı müziği eşliğinde bahar şarkıları da söylendi.
DOĞAYA VE YEŞİLE SAYGI
İlkbaharın gelişini kutlayan çocuklara ayrıca doğal alanları korumamız gerektiği yeşili ve doğaya saygının önemli olduğu insanlar ve doğada yaşayan bütün canlılar için bunun gerekliliği bilgisi de verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.