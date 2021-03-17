Seka Park kaykay pistini bir de şimdi görün  

İzmit şehir merkezinde sahile sıfır, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan eski Seka Park’ta yer alan kaykay pisti yenilendi. Çalışma süresince kullanılamayan pist, çalışmaların ardından adrenalin tutkunu gençlerin uğrak yeri oldu.

PİST YENİLENDİ

Dünya’nın en büyük kent parklarından biri olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park, vatandaşların en uğrak yerlerinden biri. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken Seka Park’ta periyodik olarak yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda gençlerin en çok ilgisini çeken Seka Park kaykay pistinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yenileme çalışması yapıldı.

ESKİ MALZEMELER KALDIRILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında pistin eskiyen aksamları söküldü. Mevcut pistin, eski yüzey malzemesi kaldırıldı. Altılık olarak kullanılan malzemelerin çürümüş kısımları değiştirildi. Çelik konstrüksiyon üzerinde işlevini yitirmiş parçalar yenisiyle değiştirilip, boyaları yapıldı. Yüzey malzemeleri ekipler tarafından zımparalanarak verniklendi. Parkurlar üzerinde çeşitli noktalara CNC atölyesinde yapılan çeşitli grafik çalışmalar eklendi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK PARK”

Pistin yenilenmesini sevinçle karşıladıklarını belirten İrem Keskin; “Çocukluğumdan beri paten kayıyorum. Buranın tadilattan geçmesi bizi çok sevindirdi. Küçük yaşımdan beri bu sporu yaptığım için birçok şehirdeki kaykay pistlerini gezdim. Hiçbiri buradaki pist gibi değildi. Burası çok güzel tasarlanmış, atlayış açıları hesaplanarak yapılmış bir parkur. Zamanla kullanımdan dolayı aşınmalar olmuştu. Şimdi yenilendi ve çok güzel oldu. Türkiye’nin parmakla gösterilen bir parkı oldu” ifadesini kullandı.

“YARIŞMALARA BURADA HAZIRLANDIM”

Türkiye’deki yarışmalara burada hazırlandığını belirten kaykay sporcusu Caner Sap; “Bu pist ile ilk kez kurulduğu tarih olan 2006 yılında tanıştım. 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye’de yarışmalar oldu. İkisinde de Türkiye üçüncülüğü aldım. O yarışmalara bu parkta hazırlandım. Parkımızda ciddi bir yenilenme oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.