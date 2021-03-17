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17 Mar 2021 - 11:09- Ekonomi G: 17 Mar 2021 - 11:27

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması

EPDK Türkiye'nin tüm illeri için akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına geçecek. Fiyatlarda 17-20 kuruş indirim olacak.
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Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) aldığı kararla Türkiye için akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçti. Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. EPDK; daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyordu.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyordu.

Ayrıntılar geliyor…

17 Mar 2021 - 11:09 - Ekonomi

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