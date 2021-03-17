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17 Mar 2021 - 15:24- Gündem G: 17 Mar 2021 - 15:25

84 yaşındaki kadın koronaya yenidi!

İzmit'te ikamet eden Mahmure Eren Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Malta Mahallesi Övünç Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Abdullah Eren’in eşi Mahmure Eren (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mahrume Eren’in cenazesi Akbal Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akbal Mezarlığında toprağa verildi.
# covid-19, İzmit, çocuk

17 Mar 2021 - 15:24 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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