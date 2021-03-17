84 yaşındaki kadın koronaya yenidi!

İzmit Malta Mahallesi Övünç Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Abdullah Eren’in eşi Mahmure Eren (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mahrume Eren’in cenazesi Akbal Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akbal Mezarlığında toprağa verildi.