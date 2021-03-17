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17 Mar 2021 - 15:26- Siyaset G: 17 Mar 2021 - 15:29

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü

Hakkında “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.
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TBMM Genel Kurulu bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanvekili Celal Adan'a seslenerek, "Bu kararı okumayın" dedi. Beştaş'ın konuşmasının ardından da AK Parti 22. Dönem Bitlis Milletvekili, DEVA Partisi Kurucuları'ndan Abdürrahim Aksoy basın locasından, "Kahrolsun otokrasi. Otokrasiye karşıyım, demokrasi istiyorum" diye bağırarak protesto etti. Aksoy'un protestosu üzerine Genel Kurula ara verildi. Birleşimin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yaptığı konuşmada Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, "Meclis'i bir daha offside'a düşürmeyelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.

17 Mar 2021 - 15:26 - Siyaset

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