Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Mar 2021 - 15:35- Asayiş G: 17 Mar 2021 - 15:40

Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi

Başiskele'de bir oto tamirhanesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldüren sanık, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
mask

Olay, 5 Nisan 2020’de Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesi sahibi Erdem İ. ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra iş yerine gelen Erdem İ.'nin kardeşi Ertekin İ. de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi sonrasında Erdem İ., Hızır Akgün’ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan Akgün, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İ. tutuklanırken, Erdem İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ertekin İ.'nin  Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmaya taraf avukatları, tanık ve sanık Ertekin İ. katıldı. Duruşmada okunan mütalaada Ertekin İ.'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, daha sonra ise cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaati ile indirim uygulayarak 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildi.

“BÜYÜK BİR KORKUM OLUŞTU”

Mütalaa sonrasında savunma yaparak Akgün'ü öldürmek amacıyla hareket etmediğini söyleyen Ertekin İ., “Korkularımdan dolayı böyle bir olay oldu. Parmak izimin çıkmaması doğaldır. Zira çocukluğumda yaptığım iş nedeniyle parmak izlerim silinmiştir. Daha önce hastane başvurularımda parmak izlerim okumadı. Maktulün daha önceden bir büfeyi bastığına dair sosyal medyada dolaşan görüntüler vardır. Olaydan önce o görüntüleri de izlemiştim. Bu nedenle daha büyük bir korkum oluştu” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Ertekin İ.'nin kaçma şüphesinin olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

# Kocaeli

17 Mar 2021 - 15:35 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Öldürülen avukat düğün hazırlığı yapıyormuş mask
Öldürülen avukat düğün hazırlığı yapıyormuş
Palu davasının kilit ismi açlık grevine başladı mask
Palu davasının kilit ismi açlık grevine başladı
ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü mask
ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü
Kovit tedbirlerine uymayan kafeye para cezası mask
Kovit tedbirlerine uymayan kafeye para cezası
Kural ihlali yapan 498 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 498 kişiye para cezası
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı mask
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı mask
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet mask
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL