Derince’de dualar  şehitlerimiz için

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, hemşehri derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak ve teşkilat yöneticileri ile birlikte Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve İstiklal Marşımızın kabulü dolayısıyla gerçekleşen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşirken, şehitlerimiz için hep birlikte dualar edildi.

YOL HARİTASI

Dernek ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Sivil toplum kuruluşlarımız bizim en önemli dinamiklerimiz. Yol haritamızı belirleyip, projelerimizi hayata geçirirken derneklerimizin fikirlerini önemsiyor ve mutlaka değerlendiriyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı programı düzenleyen Avni Gözütok başkanlığındaki tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok da Başkan Aygün’e ilçeye kazandırdığı projeler ve ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.