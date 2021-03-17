Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Mar 2021 - 15:41- Gündem G: 17 Mar 2021 - 15:42

Derince’de dualar  şehitlerimiz için

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve İstiklal Marşımızın kabulü dolayısıyla düzenlediği programda şehitlerimiz için dualar edildi

mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, hemşehri derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak ve teşkilat yöneticileri ile birlikte Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve İstiklal Marşımızın kabulü dolayısıyla gerçekleşen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşirken, şehitlerimiz için hep birlikte dualar edildi. 

YOL HARİTASI 

Dernek ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Sivil toplum kuruluşlarımız bizim en önemli dinamiklerimiz. Yol haritamızı belirleyip, projelerimizi hayata geçirirken derneklerimizin fikirlerini önemsiyor ve mutlaka değerlendiriyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı programı düzenleyen Avni Gözütok başkanlığındaki tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok da Başkan Aygün’e ilçeye kazandırdığı projeler ve ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
# Kocaeli, Derince

17 Mar 2021 - 15:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı mask
Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı
Kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor mask
Kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor
“Aynı ruh ve kararlılıkla, milletimizle omuz omuza mücadelemiz sürecek” mask
“Aynı ruh ve kararlılıkla, milletimizle omuz omuza mücadelemiz sürecek”
Ekmeklik un satın alınacak mask
Ekmeklik un satın alınacak
Bina işleri yaptırılacak mask
Bina işleri yaptırılacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi madeni yağ alımı yapacak mask
Ordu Büyükşehir Belediyesi madeni yağ alımı yapacak
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı mask
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı mask
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet mask
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL