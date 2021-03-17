Körfez’de hayat  kurtaracak eğitim

Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından belediye personeline yönelik verilen “İlkyardım Güncelleme Eğitimi” devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve her hafta bir birime yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, hayatımızda oluşabilecek ani rahatsızlıklara karşı sağlık ekipleri gelene kadar yapılan ilk yardımın önemi ve yapılacak müdahaleler aktarılıyor.
PRATİK EĞİTİM
Uzman personeller tarafından gerçekleştirilen eğitimler temel ve genel ilk yardım eğitimi olarak iki başlıkta düzenleniyor. Bir hastalık veya kaza sonucu kişinin sağlığında meydan gelen kalp ve solunum durması gibi olumsuz durumlarda neler yapılması gerektiği ilk yardım eğitimlerinde teorik ve pratik olarak gösteriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.