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17 Mar 2021 - 15:44- Gündem G: 17 Mar 2021 - 15:46

"Çanakkale, gurur ve şeref abidesidir"

Çanakkale destanıyla ilgili mesaj yayınlayan Vali Seddar Yavuz, “Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir” dedi 

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Vali Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Yavuz, “Aziz Milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Merhum Akif’in ifade ettiği gibi;

“Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer, 

Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer…”  

BAĞIMSIZLIK UĞRUNA 


Yedi cihan karşımıza durdu, şer odakları yıllardır bu kutlu topraklar üzerinde her oyunu oynadı. Bu oyunlar karşısında her seferinde gördüğü tek şey; bağımsızlığına, onuruna, haysiyetine, şerefine, namusuna sahip çıkan insanlar olmuştur. İşte farklı milletlere mensup insanların karşı karşıya geldiği Çanakkale, bugün tüm insanlığa barışın önemi konusunda güçlü mesajlar veren bir abide konumundadır. Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale’de, kutsal değerleri uğrunda var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklâl, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını haykırmışlardır.

MİRASA SAHİP ÇIKMAK 

Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk Büyüklerini, Aziz Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman Gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Onların destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakârlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyoruz. Ruhları şad olsun. Milletimiz ebediyen var olsun.”

17 Mar 2021 - 15:44 - Gündem

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