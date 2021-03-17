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17 Mar 2021 - 15:47- Siyaset G: 17 Mar 2021 - 15:48

Tarhan’dan üniversiteli  stajyerler için kanun teklifi

Belirli bir ücret alamayan üniversite öğrencisi stajyerler için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi veren CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Gençlerimizin haklarını korumak boynumuzun borcudur” dedi

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CHP PM Üyesi ve  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan belirli bir ücret alamayan üniversite öğrencisi stajyerler için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesi hakkında bilgi veren Tarhan, “Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde 2020 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 1.440.762 stajyer bulunmaktadır. Hatırı sayılır bir kitleyi oluşturan stajyer öğrencilerimiz içerisinde yükseköğretimde olanlara ücret ödenmiyor. Bu öğrencilerin belirli bir ücret alması önemli bir meseledir” dedi.

“ÜCRET ÖDENMEMESİ ADİL DEĞİL”

Ortaöğretim stajyer öğrencilere ücret ödenmesi için bir düzenleme bulunduğunu dile getiren Tarhan, “Mesleki Eğitim Kanunu’na göre stajyer öğrenciler ve çıraklara bir alt sınır getirilerek ücret ödenmesi yasayla güvence altına alınmıştır. Ancak yükseköğretim öğrencisi stajyerlere ücret ödenmesi için bir alt sınır belirlenmemiştir. Ortaöğretim stajyer öğrenciler staj boyunca ücret alırken yükseköğretimdekilerin almaması adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açmaktadır. Anayasa’nın 55’inci maddesine göre; “Ücret emeğin karşılığıdır” dedi.

“BOYNUMUZUN BORCU”

Bu öğrencilerin haklarının görmezden gelindiği savunan Tarhan, “Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 23’te değişiklik önerdim. Kanun teklifi ile yükseköğretim öğrencilerinin de ortaöğretim öğrencilerinde olduğu gibi belirli bir ücret ödenmesi amaçlanmaktadır. Yükseköğretim öğrencileri staj yaparken en azından ortaöğretim öğrencileri kadar bir ücret almalıdır. Sosyal devlet anlayışına göre toplumdaki eşitsizlikler ve mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. Devlet bunun koruyucusu kollayıcısı olmalıdır. Gençlerimizin haklarını korumak boynumuzun borcudur” dedi.

# Kocaeli, eğitim

17 Mar 2021 - 15:47 - Siyaset

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