Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Mar 2021 - 15:48- Gündem G: 17 Mar 2021 - 15:50

Öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Gebze’de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenza töreninde genç avukatın nişanlısı gözyaşlarına boğuldu.
mask

Gebze'de dün haciz memurlarıyla birlikte icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak öldürülen Avukat Ersin Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Genç avukatın cenazesi önce Esenler ’de bulunan baba evine getirildi. Genç avukat için burada helallik alındı. Bu sırada avukatın babası Bahri Arslan, annesi Gülver Arslan ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Ayşe Gül gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Arslan’ın cenazesi Esenler Mimar Sinan Camii’ne getirildi. Avukat Arslan’ın cenazesine Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meslektaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Yenidoğan mezarlığına götürüldü. Öte yandan genç avukatın tabutunun üzerine avukatlık cübbesinin de konulduğu görüldü.
# Gebze

17 Mar 2021 - 15:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Çanakkale, gurur ve şeref abidesidir" mask
"Çanakkale, gurur ve şeref abidesidir"
Körfez’de hayat  kurtaracak eğitim mask
Körfez’de hayat  kurtaracak eğitim
Derince’de dualar  şehitlerimiz için mask
Derince’de dualar  şehitlerimiz için
Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı mask
Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı
Kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor mask
Kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor
“Aynı ruh ve kararlılıkla, milletimizle omuz omuza mücadelemiz sürecek” mask
“Aynı ruh ve kararlılıkla, milletimizle omuz omuza mücadelemiz sürecek”
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı mask
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı mask
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet mask
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL