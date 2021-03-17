Türkiye Finans güncel verileri açıkladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, pandemi döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı ve iş dünyasında bir ilk olan 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli “JEST” ile ilgili güncel verileri paylaştı. Alınan bilgilere göre; Türkiye Finans Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih ederken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte 2020 yılında çalışan bağlılığı ve motivasyonu artış gösterdi. Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte bu sene çalışan bağlılığının ve motivasyonun artış gösterdiğini belirtti.