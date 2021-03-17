Türkiye Finans Katılım Bankası, pandemi döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı ve iş dünyasında bir ilk olan 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli “JEST” ile ilgili güncel verileri paylaştı. Alınan bilgilere göre; Türkiye Finans Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih ederken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte 2020 yılında çalışan bağlılığı ve motivasyonu artış gösterdi. Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte bu sene çalışan bağlılığının ve motivasyonun artış gösterdiğini belirtti.
17 Mar 2021 - 16:02- Ekonomi Güncelleme: 17 Mar 2021 - 16:05
Türkiye Finans güncel verileri açıkladı
Türkiye Finans Katılım Bankası, pandemi döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı ve iş dünyasında bir ilk olan 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.