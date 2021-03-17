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17 Mar 2021 - 19:12- Siyaset G: 17 Mar 2021 - 19:15

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, "HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtildi.

17 Mar 2021 - 19:12 - Siyaset

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