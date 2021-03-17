Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre Körfez Atalar Mahallesi Işılay Sokakta meydana gelen olayda yakın arkadaşının bulunduğu oto yıkamacıya gelen Osman Y.,(49) burada ağabeyi Ali Ece ile oturan arkadaşı Ramazan Ece’ye(51) silahla ateş etti. Ece, başına isabet eden mermi ile kanlar içinde kalırken Osman Y. İse olay yerine geldiği 34 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Ramazan Ece, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Ece, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ece ile Osman Y.’nin aralarındaki husumet nedeniyle daha önce tartıştıkları öne sürüldü. Ece’nin acı haberini alan yakınları Derince Eğitim Araştırma Hastanesi önüne gelerek sinir krizleri geçirirken bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Cinayet şüphelisi Osman Y.’nin daha önce pompalı tüfekle adam yaralama suçu işlediği öğrenilirken polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı.