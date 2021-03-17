Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ, yarın 18 Mart (perşembe) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek planlı elektrik kesinti listesini yayımladı. Listede İzmit, Başiskele, Darıca, Körfez ve Gebze var...
İZMİT
10:00 13:00
YAHYAKAPTAN MAH. , AKASYALAR CD. KORU SK. TEPE SK. ULUÇINAR CD. BAHARDALI SK. BAYIR SK. BÜYÜK ÇİFTLİK SK. TEPE SK. ULUÇINAR CD.
09:00 12:00
GÜNDOĞDU MAH. , BAŞAR SK. BAŞOL SK. BERRAK SK. BİRAY SK. BİRGÜL SK. CAMİDÜZÜ SK. ERYAMAN SK. ERİŞ SK. GENÇOĞLU SK. GÖKÇEM SK. GÜLŞEHRİ SK. GÜN SK. GÜRKAŞ SK. HIZIR REİS SK. KAYAPINAR SK. KEMERKÖPRÜ SK. KENAN SK. KOCADERE SK. KOCAÇEŞME CD. KUTUP YILDIZI SK. KÖKEN SK. MANİDAR SK. MOLLA RECEP SK. MİLLİYET SK. MİTHAT İÇÖZ SK. PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD. SELANİK CD. SEVER SK. TAHA SK. TURAL SK TURKUAZ SK. TÜRKYILMAZ SK. YUSUF SK. ZÜBEYDE HANIM CD. ÇAĞLAR SK. ÖZKAL SK. ÖZÖN SK. MALTA MAH. , SELANİK CD.
13:00 15:30
GÜNDOĞDU MAH. , AKCAN SK. BATIN SK. BOĞAZOVA CD. ZÜBEYDE HANIM CD. ÇAVDAR SK. KÖSEKÖY MAH. , ECEM SK. TOPÇULAR MAH. , SULTANBABA CD. YEŞİLOVA MAH. , ULU SK
13:00 16:00
YAHYAKAPTAN MAH. , BAHARDALI SK. BAYIR SK. BÜYÜK ÇİFTLİK SK. TEPE SK. ULUÇINAR CD.
BAŞİSKELE
09:00 15:30
DAMLAR MAH. , BARIŞIK SK. BAĞIMSIZ SK. KIZILAĞAÇ SK. KOCA ORMAN CD. MÜCAHİT SK. TAT SK. YAZICIOĞLU SK. YEKTA SK. FATİH MAH. , CUMHURİYET CD. ŞAL SK. KILIÇARSLAN MAH. , KADEM ÇAVUŞ SK. KOMŞU SK. SADIK SK. İZNİK CD. KÖRFEZ MAH. , HACI MAKSUT CD. SERVETİYE KARŞI , ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER HASANAĞA MEVKİİ HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER PİKNİK SK TEPECİK KÖYÜ , TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ŞEHİTEKREM MAH. , 2266 SOK ADA KARANFİLİ SK. ALTIN ŞEHİR SK. ANAFARTALAR CD. AYAZMA CD. AYPARK SK. BAHÇE SK. BATI TRAKYA CD. BÜLBÜL SK. CENGİZ SK. COŞKUNER SK. DOĞAN SK. EFLATUN SK. ELİF SK. FAS SK. GARDENYA SK. HACILAR SK. HÜRRİYET CD. KADER SK. KANARYALAR SK. KEHRİBAR SK. KOCA ORMAN CD. KOCATÜRK SK. KOLAY SK. KOSOVA SK. KUŞÇU SK. KÖKNAR SK. KÜÇÜK SK. MARMARA CD. MISRA SK. MİNİ SK. NARÇİÇEĞİ CD. NEFES SK. NURGÜL SK. OKÇU SK. PEKİN SK. PINARBAŞI SK. PİKNİK SK. REFİK SK. REMZİ SK. RUMELİ SK. SADIK SK. SAFA SK. SAFİYE SK. SERİM SK. SEVİM SK. SEYHAN SK. SOĞUKSU SK. SÜLEYMANİYE SK. SÜMERLER SK. TEKKE SK. TEKİN SK. TRAKYA SK. UZUNER SK. YILDIZELİ CD. ZORER SK. İZNİK CD. ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD. ŞÖHRET SK. ŞÖLEN SK.
11:00 13:00
ATAKENT MAH. , ATAYURT CD. CUDİBEY MEKTEP SK. D-130 KARAYOLU CD. GAZANFER BİLGE CD. HALİDE EDİP ADIVAR SK. HATUNCUK SK. HAZAROĞLU SK. JÜLİDE SK. KONAKÇI SK. MELİKE SK. MÜBERRA SK. NARİFE HANIM SK. OKTAR SK. RÜZGARGÜLÜ SK. TÜRK SK. YAVRUKUŞ SK. ZÜBEYDE HANIM CD. İZGİ SK. ŞADIRVAN SK. ŞAYAN SK. SEYMEN MAH. , ANADOLU SK. ATEŞ BÖCEĞİ SK. BAYINDIR SK. BEBEK SK. DİRİKAN CD. ELA SK. GAZANFER BİLGE CD. GELİN ÇİÇEĞİ SK. GÜLBAHAR HATUN CD. HACI RECEP ACAR SK. HALİDE EDİP ADIVAR SK HASAN GAZİ CD. HÜRRİYET CD. KUŞKONMAZ SK. MİMAR SİNAN CD. TAŞLIK SK. YENİMAHALLE CD. YENİKÖY MERKEZ , GAZANFER BİLGE CD. MEHİR SK. TURGUT SK. YEŞİLKENT MAH. , TANTAOĞLU CD.
DARICA
09:00 13:00
BAĞLARBAŞI MAH. , BAYIR SK. MEKTEP SK. SAKIZ AĞACI SK TARHAN SK. İSTASYON CD. YALI MAH. , ZİNCİRLİKUYU MAH. , ASMALI SK. İSTASYON CD.
09:00 17:00
BAYRAMOĞLU MAH. , ACUN SK. AKKAYA SK. AYTAÇ SK. AŞKIN SK. BAYAR SK. DERSU SK. FATİH SULTAN MEHMET CD. KORAY SK. MERVE SK. RIFAT SK. SEFA SK. YENİ AKGÜN SK. YILDIRIM BEYAZIT CD. İLBEYİ SK.
09:00 17:00
BAYRAMOĞLU MAH. , ACUN SK. AZMİ SK. AŞKIN SK. BAYAR SK. DENİZALP SK. GÜRHAN SK. MİMAR SİNAN CD. TOPRAKKALE SK.
KÖRFEZ
9:00 17:30
İLİMTEPE MAH. , 13. SK. 201. SK. ŞANTİYE YOLU SK
GEBZE
09:00 17:00
YAVUZ SELİM , 409. SK. 409/1. SK. 410. SK. 410/1. SK. 411. SK. 411/1. SK. 412. SK. 412/1. SK. 413. SK. 413/1. SK. 413/2. SK. 414. SK. 454. SK. 460. SK. 460/2. SK. 461/1. SK. 461/2. SK. 464. SK. 465. SK. SELİMPAŞA CD. TR10236 A KOLU
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