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17 Mar 2021 - 22:33- Spor G: 17 Mar 2021 - 22:35

Fatih Kurtoğlu: Düşmeme konusunda iddialıyım
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Yuvacıkspor’un başarılı teknik direktörü Fatih Kurtoğlu “BAL’ın havasını teneffüs etmeyen hiç kimse –Şampiyonuz- diyemez. En azından ben demeyenlerdenim. İddialı olduğum bir şey var tabii ki. Düşmeme konusunda iddialıyım” şeklinde konuştu.

EN AZINDAN BEN DEMEYECEĞİM

17 Nisan’da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’de sezon öncesi çalışmalarını sıkı bir sürdüren Yuvacıkspor’da Teknik Direktör Fatih Kurtoğlu, hadlerini bilerek mücadele edeceklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Bu ligin yani BAL’ın nasıl bir lig olmadığını bilmeden “Şampiyon oluruz” diyemeyiz. En azından ben diyenlerden değilim. Kısacası haddimizi biliyoruz.

HELAL OLSUN DEDİRTMELİYİZ

İki hedefimiz var. İlki ligde kalmak. İkincisi ise iyi futbol oynamak. Dışarıdan izleyen futbolseverler “Helal olsun” desin, futbolumuzu izlerken keyif alsın istiyoruz. Geçen sezon öyle maçlar oynadık ki herkes mutlu oldu. Özellikle 1-1’lik Hereke maçı… Tribündekiler “Maç bitmesin” istedi.

17 NİSAN’A KADAR HAZIR OLURUZ

İddialı mıyım? Düşmemeye iddialıyım. Az önce de dediğim gibi haddimizi bilerek hareket edeceğiz. Çünkü BAL çok enteresan bir lige benziyor. Kadromuzu kurmaya devam ediyoruz. Bir tane bile il dışından futbolcumuz olmayacak. Eksiklerimiz tabii ki var. 17 Nisan’a kadar her haliyle hazır bir takım olacağımıza inanıyorum.

17 Mar 2021 - 22:33 - Spor

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