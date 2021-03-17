Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Mar 2021 - 22:34- Gündem G: 17 Mar 2021 - 22:36

Başkan Hürriyet Akmeşe esnafına kolaylıklar diledi

İpek böcekçiliğini geliştirmek için Süleymaniye Mahallesi’nde dut ağacı diken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ardından Akmeşe esnafını gezdi
mask

İzmit’te ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için Süleymaniye Mahallesi’nde 500 dut fidanını toprakla buluşturan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ardından Akmeşe Mahallesi’ne gitti. Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, Akmeşe Atatürk Mahallesi Muhtarı Sadettin Açıkgöz ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Halil İnciel’in eşlik ettiği Başkan Hürriyet, esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler ve kolaylıklar diledi.

YERLİ ÜRETİCİYLE SOHBET ETTİ

Esnaf ziyareti sırasında süt üreticisi Necati Yıldırım, Başkan Hürriyet’e yaklaşarak kendi hayvanlarından elde ettiği sütü Hürriyet’e hediye etti. Yıldırım, 50 yıldır aile büyüklerinden gelen şirden mayasıyla doğal peynir elde ettiğini belirtti. Doğal üretim yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Hürriyet ise “Doğal ürünlerinizi yakında hizmete açacağımız Halk Market’imizde satışa çıkarıp gelir elde edebilirsiniz. Sizler gibi yerli üreticilerimizi görmek bizi mutlu ediyor” dedi.
# İzmit

17 Mar 2021 - 22:34 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yoğun bakım hemşiresi, günlüğüne çizdiği resimler ile sergi açtı mask
Yoğun bakım hemşiresi, günlüğüne çizdiği resimler ile sergi açtı
Dut fidanları Süleymaniye Köyü’nde toprakla buluştu mask
Dut fidanları Süleymaniye Köyü’nde toprakla buluştu
Korkmaz: Herkesin fikrine ihtiyacımız var mask
Korkmaz: Herkesin fikrine ihtiyacımız var
Öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı mask
Öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
"Çanakkale, gurur ve şeref abidesidir" mask
"Çanakkale, gurur ve şeref abidesidir"
Körfez’de hayat  kurtaracak eğitim mask
Körfez’de hayat  kurtaracak eğitim
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı mask
Ünlü evlatlarını garantiye aldı! Küçük Kızı Büyükşehir’de işe başladı
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı mask
Yaşlı adam köpeği istismar etti! Gençler, köpeği kurtardı
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet mask
Yaşlı çift Büyükşehir’e emanet
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti mask
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düştü! Hayatını kaybetti
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı mask
Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL