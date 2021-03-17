Başkan Hürriyet Akmeşe esnafına kolaylıklar diledi

İzmit’te ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için Süleymaniye Mahallesi’nde 500 dut fidanını toprakla buluşturan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ardından Akmeşe Mahallesi’ne gitti. Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, Akmeşe Atatürk Mahallesi Muhtarı Sadettin Açıkgöz ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Halil İnciel’in eşlik ettiği Başkan Hürriyet, esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler ve kolaylıklar diledi.

YERLİ ÜRETİCİYLE SOHBET ETTİ

Esnaf ziyareti sırasında süt üreticisi Necati Yıldırım, Başkan Hürriyet’e yaklaşarak kendi hayvanlarından elde ettiği sütü Hürriyet’e hediye etti. Yıldırım, 50 yıldır aile büyüklerinden gelen şirden mayasıyla doğal peynir elde ettiğini belirtti. Doğal üretim yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Hürriyet ise “Doğal ürünlerinizi yakında hizmete açacağımız Halk Market’imizde satışa çıkarıp gelir elde edebilirsiniz. Sizler gibi yerli üreticilerimizi görmek bizi mutlu ediyor” dedi.