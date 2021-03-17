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17 Mar 2021 - 22:37- Gündem G: 17 Mar 2021 - 22:38

Online canlı dersleri Gökhan Tevek başlattı

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sınav desteği vermek adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kampüs İzmit’te canlı dersler sosyal medya fenomeni Gökhan Tevek sürpriziyle başladı
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Pandemi döneminde eğitim ve öğretim hizmetlerinden arzu edildiği kadar yararlanamayan on binlerce öğrenciye eğitim desteği sunan Kampüs İzmit’te TYT derslerinin ardından KPSS gruplarının canlı dersleri de başladı. İlk derslerine giren öğrenciler sosyal medya fenomeni Gökhan Tevek sürpriziyle karşılaştı. Sosyal medyada paylaştığı videolarla Kampüs İzmit’ten övgü dolu sözlerle bahseden Tevek bu kez İzmit Belediyesinde ekran karşısına geçerek öğrencilerin karşısına çıktı.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ 

Kendini öğrencilere Tarih dersi öğretmeni olarak tanıtan Gökhan Tevek’i karşılarında gören öğrenciler önce şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerin ısrarla Gökhan Tevek olduğunu söylemelerine rağmen rolünü bir süre daha sürdüren sosyal medya fenomeni, öğrencilerin ısrarcı tutumu ve soruları karşısında oyununa son verdi. Keyifli anların yaşandığı sohbeti öğrencilere başarı dileyerek bitiren Tevek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çok faydalı bir uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.

HER GÜN DERS VAR

Binlerce öğrenciye eğitim ve sınava hazırlık desteği sunan Kampüs İzmit’te online dersler her gün devam edecek. Ayrıca 5. ile 12. sınıf arasında yer alan ortaokul-lise ve mezun olan 30 bin öğrenci ile KPSS B Lisans (Genel Yetenek- Genel Kültür) hazırlanan 6 bin öğrenci Kampüs İzmit ders videolarını izleyerek eğitimlerini sürdürebilecek. Kampüs İzmit’e kayıt olmak, ilgili eğitim programı ve ders içeriklerine ulaşmak isteyenler kampus.izmit.bel.tr adresini ziyaret ederek destek alabilirler.

# İzmit, destek, eğitim

17 Mar 2021 - 22:37 - Gündem

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