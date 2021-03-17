Online canlı dersleri Gökhan Tevek başlattı

Pandemi döneminde eğitim ve öğretim hizmetlerinden arzu edildiği kadar yararlanamayan on binlerce öğrenciye eğitim desteği sunan Kampüs İzmit’te TYT derslerinin ardından KPSS gruplarının canlı dersleri de başladı. İlk derslerine giren öğrenciler sosyal medya fenomeni Gökhan Tevek sürpriziyle karşılaştı. Sosyal medyada paylaştığı videolarla Kampüs İzmit’ten övgü dolu sözlerle bahseden Tevek bu kez İzmit Belediyesinde ekran karşısına geçerek öğrencilerin karşısına çıktı.
ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ
Kendini öğrencilere Tarih dersi öğretmeni olarak tanıtan Gökhan Tevek’i karşılarında gören öğrenciler önce şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerin ısrarla Gökhan Tevek olduğunu söylemelerine rağmen rolünü bir süre daha sürdüren sosyal medya fenomeni, öğrencilerin ısrarcı tutumu ve soruları karşısında oyununa son verdi. Keyifli anların yaşandığı sohbeti öğrencilere başarı dileyerek bitiren Tevek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çok faydalı bir uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.
HER GÜN DERS VAR
Binlerce öğrenciye eğitim ve sınava hazırlık desteği sunan Kampüs İzmit’te online dersler her gün devam edecek. Ayrıca 5. ile 12. sınıf arasında yer alan ortaokul-lise ve mezun olan 30 bin öğrenci ile KPSS B Lisans (Genel Yetenek- Genel Kültür) hazırlanan 6 bin öğrenci Kampüs İzmit ders videolarını izleyerek eğitimlerini sürdürebilecek. Kampüs İzmit’e kayıt olmak, ilgili eğitim programı ve ders içeriklerine ulaşmak isteyenler kampus.izmit.bel.tr adresini ziyaret ederek destek alabilirler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.