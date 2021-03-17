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17 Mar 2021 - 22:38- Asayiş G: 17 Mar 2021 - 22:40

37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu

İzmit'te 37 yaşındaki bir vatandaş yatağında ölü bulundu.
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Olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında annesi ve ağabeyi ile yaşayan Muhammed Gündoğdu (37), aile üyeleri tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gündoğdu’nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerin ardından Gündoğdu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Gündoğdu’nun sara hastası olduğu öğrenildi.
# İzmit

17 Mar 2021 - 22:38 - Asayiş

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