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17 Mar 2021 - 23:44- Gündem G: 17 Mar 2021 - 23:47

Vali Yavuz açıkladı: İşte Kocaeli'de aşılanan kişi sayısı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısını sosyal medya hesabından açıkladı
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Sosyal medya hesabından ilimizde aşılanan kişi sayısını açıklayan Vali Seddar Yavuz "Değerli Kardeşlerim, İlimizde bugün itibariyle; 260.271 kişi aşılanmıştır. Hedef kitlemizde aşılama oranımız; %80.67‘dir. Pandemi ile mücadelede önemli araçlardan biri aşıdır. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın." ifadelerini kullandı.

17 Mar 2021 - 23:44 - Gündem

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