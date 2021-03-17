Vali Yavuz açıkladı: İşte Kocaeli'de aşılanan kişi sayısı!

Sosyal medya hesabından ilimizde aşılanan kişi sayısını açıklayan Vali Seddar Yavuz "Değerli Kardeşlerim, İlimizde bugün itibariyle; 260.271 kişi aşılanmıştır. Hedef kitlemizde aşılama oranımız; %80.67‘dir. Pandemi ile mücadelede önemli araçlardan biri aşıdır. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın." ifadelerini kullandı.