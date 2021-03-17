Sosyal medya hesabından ilimizde aşılanan kişi sayısını açıklayan Vali Seddar Yavuz "Değerli Kardeşlerim, İlimizde bugün itibariyle; 260.271 kişi aşılanmıştır. Hedef kitlemizde aşılama oranımız; %80.67‘dir. Pandemi ile mücadelede önemli araçlardan biri aşıdır. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın." ifadelerini kullandı.
17 Mar 2021 - 23:44- Gündem Güncelleme: 17 Mar 2021 - 23:47
Vali Yavuz açıkladı: İşte Kocaeli'de aşılanan kişi sayısı!
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısını sosyal medya hesabından açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.