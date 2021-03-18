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18 Mar 2021 - 11:09- Gündem G: 18 Mar 2021 - 11:12

Kahraman şehitler saygıyla anıldı

Bağçeşme Şehitliği'nde 18 Mart'ın 106. Yıl dönümü nedeniyle çelenk takdim edildi. Ardından şehitliğimize karanfil bırakma programı gerçekleştirildi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle dün Kocaeli Valiliği anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk olarak Bağçeşme'de bulunan asker ve polis şehitliği ziyareti yapıldı. Programa Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkan, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, il Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir,  Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Recep Salih Doğan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya,  İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı. Tören çelenk sunumuyla başladı. sırasıyla Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çelenk sundu. Ardından askerler saygı atışı yaptı.  Akabinde İstiklal Marşı okundu. Tören şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle son buldu.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

 Vali Serdar Yavuz şeref defterini imzaladıktan sonra konuşma yaptı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizlere 'Çanakkale Geçilmez' ruhunu miras bırakan bu toprakların bize vatan kalmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize, şehitlerimize ve devlet büyüklerimize minnettarız" dedi.

 

# İzmit, eğitim, Kocaeli, Büyükşehir

18 Mar 2021 - 11:09 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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