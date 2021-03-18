Darıca’da Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlandı

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitler Günü için Darıca’da tören düzenlendi. Darıca’da ilk tören Darıca sahilde bulunan tören alanında gerçekleşirken Atatürk anıtına Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin çelenkleri sunuldu. Çelenk sunma törenine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile ilçe protokolü katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından çelenk sunma töreni gerçekleşti.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Anma programı çelenk sunma törenin ardından şehitlik ziyareti ile devam etti. Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra ilçe protokolü Darıca şehitliğinde şehitler için dua etti. Kur’an tilavetinin okutulduğu anma programında şehitliğe çiçek bırakıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada vatanı borçlu olduğumuz şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek “Bu yıl, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kutsal topraklarda, dillere destan Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılını kutluyoruz. Türk milleti, Çanakkale’de büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek destan yazmış ve adeta tarihin akışını yeniden değiştirmiştir. Bütün imkansızlıklara rağmen canını ortaya koyan atalarımız tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirtmiş ve kendisine zincir vurmak isteyenlere geçit vermemiştir. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" dedi.