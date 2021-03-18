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18 Mar 2021 - 11:52- Gündem G: 18 Mar 2021 - 11:53

İzmit Belediyesinden duygusal Çanakkale klibi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan İzmit Belediyesi, Çanakkale Türküsü klibiyle duygulandırdı

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıldönümünde İzmit Belediyesi, Çanakkale Türküsü’ne duygu dolu bir klip çekti. Çanakkale destanını ve kahramanlık hikayelerini notalara ve kelimelere dökerek yüreklere işleyen türkülerimizden Çanakkale Türküsü’nün duygu yüklü video klip çekimleri İzmit Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi (Av Köşkü) ve İzmit Tarih Koridoru’nda gerçekleştirildi.


İZLEYENLER DUYGULANDI

İzleyenleri savaş yıllarına götüren, yokluk içindeki halkın milli mücadele söz konusu olduğunda neler yapabileceğini ve çektiği acıları gönüllere aktaran Çanakkale Türküsü video klibinde; vokalde Gül Özgüner Altın, vokal-tuşlu çalgılarda Denir Arslan, bas gitarda Ersen Çelik, bağlamada Kenan Serhat İnce yer alırken İzmit Belediyesi Bandosu da Çanakkale Zaferi için notalara bastı. Sosyal medyada videoyu izleyen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi saygı, gurur ve minnetle andı, duygu yüklü yorumlar paylaştı.


Video klibi izlemek için:
https://www.facebook.com/ Fatma.Kaplan.Hurriyet/videos/ 4289971201027192/ ve https://twitter.com/ fatmakaplan/status/ 1372434026665889795 sayfalarını ziyaret edebilir.

# İzmit

18 Mar 2021 - 11:52 - Gündem

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