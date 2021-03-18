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18 Mar 2021 - 12:06- Siyaset G: 18 Mar 2021 - 12:08

İYİ Parti üst kurul delegesi istifa etti

İYİ Parti Kocaeli Kurucu Üyesi ve Üst Kurul Delegesi Ersin Özyılmaz kuruluş ruhuna dönmemesi gerekçesi ile partisinden istifa etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı kurucularından ve Üst Kurul Delegesi Ersin Özyılmaz İYİ Parti’den istifa etti. Partide yaşanan fikir ayrılıları nedeniyle siyaset yapma ihtimalinin artık kalmadığını ifade eden Özyılmaz istifa nedenini şu şekilde açıkladı: "Siyaseti severek yapan, ömrünü Türk milliyetçiliğine vakfetmiş, Türk evlatlarından birisi olarak, hayatımı sürdürmekteyim. İYİ Parti Üst Kurul Delegesi Olarak sürdürdüğüm Siyasi yaşantımda, Yol ayrımına gelmiş bulunmaktayım. Türk milliyetçiliğini, devletin başına getirmek için çıktığımız yolda, maalesef Türk milliyetçiliğinin devletin başına getirilmek istenmediğini görmekte ve yaşamaktayız

KENDİ BENLİĞİME İNKAR

İYİ Parti içerisindeki üst yönetim ve ittifak halinde olduğu partiler ile keskin fikir ve ideolojik ayrılıklarımızın örtüşme olasılığı yoktur. Türk isminden rahatsız olan, cinsiyet sapkınları ile bir yürüyen, kazanmak için bölücü partiler ile dirsek temasında bulunanlarla ittifak sürdüren bir yapı içerisinde bulunmam kendi benliğimi inkâr olacaktır. Defaatle çekince ve taleplerimizi iletmemize rağmen, düzelme yapmayan ve kuruluş ruhuna dönmeyen genel merkez yönetimi ile beraber siyaset yapma olasılığımız kalmamıştır. Kurucularından olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum. Yakın gelecekte, Herhangi bir Siyasi oluşum içerisinde veya herhangi bir parti içerisinde siyaset düşünmüyorum. Kıymetli ablam Sayın Meral Akşener Hanımefendiye, yaşam boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum"

 

 

# Kocaeli

18 Mar 2021 - 12:06 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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