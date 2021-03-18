Servis minibüsü D-100’de alev topuna döndü

Yangın, dün akşam saatlerinde Çayırova D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 41 P 4322 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Minibüsün motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine minibüsün içindeki işçiler aşağıya indi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine minibüs bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü. Minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.