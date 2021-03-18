Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin F., idaresindeki 34 YN 2363 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken, yan yoldan bir anda önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından tır yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
18 Mar 2021 - 12:50- Asayiş Güncelleme: 18 Mar 2021 - 12:53
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
Körfez D100 Karayolu’nda bir anda yola giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı. Tır sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.