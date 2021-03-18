Kandıra’da Çanakkale şehitleri anıldı

Yedi düvele karşı din, vatan, millet uğruna binlerce canın tereddüt etmeden verildiği, tarihe ‘’Çanakkale geçilmez’’ yazdırılan gün olan 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü Kandıra’da bir dizi etkinlikle kutlandı. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımız’ın okunması ile başlayan program Namazgah Kültür Merkezinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimizin ruhuna dua ve günün anlam ve önemine binaen şiirlerin okunması ile devam etti.

YOĞUN KATILIM

Kandıra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Dombaycı, İlçe Emniyet Müdürü İlker Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, kurum idarecileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Program Çanakkale Zaferi slaytı ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin protokol üyeleri tarafından verilmesi ve dua ile sonlandırıldı.