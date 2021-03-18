Turkcell Kadınlar Ligi Antalya’da oynanacak

Turkcell’in sponsor olmasının ardından az da olsa yüzlerin güldüğü Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde yeni sezon Antalya’da düzenlenecek ve yaklaşık 1 ay sürecek
TOPLAM 16 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Geçen sezon 1. Lig’deki 12, 2. Lig’den de çıkan 4 takımla birlikte 16 takımla oynanacak olan Turkcell Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi 17 Nisan’da Antalya’da başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek. Mayıs’ın bir ya da ikinci haftasında sona erdirilmesi planlanan ligde şampiyon ve alt lige düşen takımlar belli olacak.
KOCAELİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ DE YER ALACAK
İlimizden de Kocaeli Kadınlar Futbol Takımı, 1. Lig’de yer alıyor. “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar’ın çalıştırdığı yeşil siyahlılarda iki Milli futbolcu Ece ve Helin, Gaziantep ALG takımına transfer olmuştu. Takımın bir diğer Milli sporcusu Leyla İlter ile de Konak Belediyespor ilgileniyor. Tamamı ilimiz sporcularından oluşan Kocaeli Kadınlar Futbol Kulübü’nde hedef gruptan çıkıp Play-Off’a kalmak.
MASRAFLARI TURKCELL KARŞILAŞACAK
Lig ile ilgili resmi bir statü açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulanlar şu şekilde. 16 takım 4 gruba bölünecek. Geçen sezon ligi ilk 4 sırada sürdüren takımlar seri başı olacak ve ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off’a kalacak. Gruplarında 3 ve 4. sıraları alacak olan takımlar için ise klasman elemeleri yapılacak. Takımların PCR testleri ve kamp masrafları sponsor olan Turkcell tarafından karşılanacak. Kulüplere her hangi bir nakdi yardım konusu ile ilgili net bir gelişme yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.