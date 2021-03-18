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18 Mar 2021 - 19:00- Spor

Turkcell Kadınlar Ligi Antalya’da oynanacak

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Turkcell’in sponsor olmasının ardından az da olsa yüzlerin güldüğü Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde yeni sezon Antalya’da düzenlenecek ve yaklaşık 1 ay sürecek

TOPLAM 16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Geçen sezon 1. Lig’deki 12, 2. Lig’den de çıkan 4 takımla birlikte 16 takımla oynanacak olan Turkcell Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi 17 Nisan’da Antalya’da başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek. Mayıs’ın bir ya da ikinci haftasında sona erdirilmesi planlanan ligde şampiyon ve alt lige düşen takımlar belli olacak.

KOCAELİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ DE YER ALACAK

İlimizden de Kocaeli Kadınlar Futbol Takımı, 1. Lig’de yer alıyor. “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar’ın çalıştırdığı yeşil siyahlılarda iki Milli futbolcu Ece ve Helin, Gaziantep ALG takımına transfer olmuştu. Takımın bir diğer Milli sporcusu Leyla İlter ile de Konak Belediyespor ilgileniyor. Tamamı ilimiz sporcularından oluşan Kocaeli Kadınlar Futbol Kulübü’nde hedef gruptan çıkıp Play-Off’a kalmak.

MASRAFLARI TURKCELL KARŞILAŞACAK

Lig ile ilgili resmi bir statü açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulanlar şu şekilde. 16 takım 4 gruba bölünecek. Geçen sezon ligi ilk 4 sırada sürdüren takımlar seri başı olacak ve ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off’a kalacak. Gruplarında 3 ve 4. sıraları alacak olan takımlar için ise klasman elemeleri yapılacak. Takımların PCR testleri ve kamp masrafları sponsor olan Turkcell tarafından karşılanacak. Kulüplere her hangi bir nakdi yardım konusu ile ilgili net bir gelişme yok.

# Kocaeli, yardım

18 Mar 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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