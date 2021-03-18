Yurdagül: “HDP ile dayanışma içinde olacağız” 

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dün TBMM Genel kurulunda milletvekilliği düşürüldü. Gergeerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Kocaeli Demokrasi Girişimi yazılı bir açıklama yaptı. CHP 20. Dönem Milletvekili Bekir Yurdagül dönem sözcülüğünü yaptığı Girişim, Gergerlioğlu’na ve HDP’ye sahip çıktı. Yurdagül açıklamasında "Hep birlikte demokrasiyi, özgürlükleri ve barışı savunmaya devam edeceğiz, aydınlık yarınlar için bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

“HUKUKSUZCA DÜŞÜRÜLDÜ”

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının ayaklar altına alındığını belirten Kocaeli Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, "Dün ilimiz HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilli seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hukuksuz bir şekilde düşürüldü. Bu hukuksuz karara tepkiler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması istemiyle dava açtı. Gerek Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararı, gerekse de 6 milyon insanın oyunu almış, meclisin 3. büyük partisi durumunda olan HDP'nin kapatılma girişimleri ülkemiz demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Erdoğan ve Cumhur ittifakı; iktidarlarını sürdürmek için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkını ayaklar altına almaktan çekinmediği gibi, bu ülkede hak, hukuk, adalet, demokrasi ve barış isteyen tüm kesimler üzerindeki baskı ve zoru arttırmaktan geri durmayacağını da göstermiştir" dedi.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

"Sadece attığı bir tweet nedeniyle, kentimizde 90 bin seçmenin oyunu almış bir milletvekilinin, üstelik Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun sonuçlanması dahi beklenmeden, alelacele milletvekilliğinin düşürülmesi bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunun apaçık göstergesidir" diyen Yurdagül, "Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı ortadadır ve alınan karar Anayasa'nın 83. maddesine aykırıdır. Her ağızlarını açtıklarında millet iradesinden söz edenler kentimizde 90 bin seçmenin iradesini yok saymıştır. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi halk iradesine vurulan bir darbedir ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

“HDP İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ”

Alınan bu kararlardan bir an evvel vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Yurdagül, "HDP'nin kapatılması girişimleri ile Erdoğan ve Cumhur ittifakı kendi bekaları için ülkeyi karanlık bir tünele sokmaktan geri durmayacaklarını göstermişlerdir. 6 milyon seçmenin iradesini yok sayan, ülkemiz emekçilerinin kardeşçe ve bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bu kararlardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Kocaeli Demokrasi Girişimi olarak HDP'nin kapatılma girişiminin karşısında, HDP ile dayanışma içerisinde olacağımızı, bu hukuksuz karara birlikte karşı duracağımızı ilan ediyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu bu kentin milletvekilidir, bu kentin vicdanıdır, Gergerlioğlu'nun yanındayız! Hep birlikte demokrasiyi, özgürlükleri ve barışı savunmaya devam edeceğiz, aydınlık yarınlar için bir arada olacağız" dedi.