Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Mar 2021 - 15:51- Siyaset G: 18 Mar 2021 - 15:54

Yurdagül: “HDP ile dayanışma içinde olacağız” 

Kocaeli Demokrasi Girişimi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye açılan kapatılma davasına dair açıklama yaptı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dün TBMM Genel kurulunda milletvekilliği düşürüldü. Gergeerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Kocaeli Demokrasi Girişimi yazılı bir açıklama yaptı. CHP 20. Dönem Milletvekili Bekir Yurdagül dönem sözcülüğünü yaptığı Girişim, Gergerlioğlu’na ve HDP’ye sahip çıktı. Yurdagül açıklamasında "Hep birlikte demokrasiyi, özgürlükleri ve barışı savunmaya devam edeceğiz, aydınlık yarınlar için bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

“HUKUKSUZCA DÜŞÜRÜLDÜ”

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının ayaklar altına alındığını belirten Kocaeli Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, "Dün ilimiz HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilli seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hukuksuz bir şekilde düşürüldü. Bu hukuksuz karara tepkiler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması istemiyle dava açtı. Gerek Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararı, gerekse de 6 milyon insanın oyunu almış, meclisin 3. büyük partisi durumunda olan HDP'nin kapatılma girişimleri ülkemiz demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Erdoğan ve Cumhur ittifakı; iktidarlarını sürdürmek için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkını ayaklar altına almaktan çekinmediği gibi, bu ülkede hak, hukuk, adalet, demokrasi ve barış isteyen tüm kesimler üzerindeki baskı ve zoru arttırmaktan geri durmayacağını da göstermiştir" dedi.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

"Sadece attığı bir tweet nedeniyle, kentimizde 90 bin seçmenin oyunu almış bir milletvekilinin, üstelik Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun sonuçlanması dahi beklenmeden, alelacele milletvekilliğinin düşürülmesi bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunun apaçık göstergesidir" diyen Yurdagül, "Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı ortadadır ve alınan karar Anayasa'nın 83. maddesine aykırıdır. Her ağızlarını açtıklarında millet iradesinden söz edenler kentimizde 90 bin seçmenin iradesini yok saymıştır. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi halk iradesine vurulan bir darbedir ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

“HDP İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ” 

Alınan bu kararlardan bir an evvel vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Yurdagül, "HDP'nin kapatılması girişimleri ile Erdoğan ve Cumhur ittifakı kendi bekaları için ülkeyi karanlık bir tünele sokmaktan geri durmayacaklarını göstermişlerdir. 6 milyon seçmenin iradesini yok sayan, ülkemiz emekçilerinin kardeşçe ve bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bu kararlardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Kocaeli Demokrasi Girişimi olarak HDP'nin kapatılma girişiminin karşısında, HDP ile dayanışma içerisinde olacağımızı, bu hukuksuz karara birlikte karşı duracağımızı ilan ediyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu bu kentin milletvekilidir, bu kentin vicdanıdır, Gergerlioğlu'nun yanındayız! Hep birlikte demokrasiyi, özgürlükleri ve barışı savunmaya devam edeceğiz, aydınlık yarınlar için bir arada olacağız" dedi.
# Kocaeli

18 Mar 2021 - 15:51 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi  mask
Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi 
YRP’den Bilgili’ye ziyaret  mask
YRP’den Bilgili’ye ziyaret 
HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı mask
HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı
Özalan, Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı mask
Özalan, Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı
HDP’li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu’ yorumu mask
HDP’li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu’ yorumu
AKP İzmit'te 12 mahalle başkanı değişti mask
AKP İzmit'te 12 mahalle başkanı değişti
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"
İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili mask
İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili

GALERİ

Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL